盤中》「積」情消退 它們駕電動車狂飆

美股四大指數漲多跌少，惟漲跌幅均不大，表現平淡，日韓股市同步則走揚，台股今逢漲多後的明顯回檔，指數開低118.78點、報在15,651.2點，台積電法說前股價摜破600元，也拖累大盤指數跌幅擴大，一度重挫逾百點，指數最低達15,620點，今盤面由鴻海家族挾電動車題材，奪回盤面主導權。

台積電（2330）收盤後法說即將登場，惟今股價表現偏弱，隨ADR下挫逾3％，今早盤一度下跌18元，最低達587元，摜破600元大關；大立光（3008）持續進行股王保衛戰，今股價震盪開出，於3,000元附近持續攻防，至於矽力-KY（6415）最高則一度衝上2,990元，持續積極叩關股王位置。

鴻海（2317）今搶回盤面焦點，最新宣布旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，獲外資齊聲叫好，日系外資將目標價由原先的105元調高至130元，重申「買進」評等，強調鴻海仍是首選投資標的；美系外資重申「加碼」評等，目標價維持120元；另一家美系外資重申「買進」評等，目標價維持130元，今鴻海大漲逾6％，股價最高達113.5元，衝上3年高價，乙盛-KY（5243）也大漲5.5％，收復五日線，鴻準（2354）漲幅也逾3％，改寫逾2年高價。

題材股方面，電動車行情正夯，由於近期傳出和碩（4938）打入特斯拉充電樁供應鏈，將在2,021第三季進入量產，今和碩盤中站上漲停77.9元鎖住，同屬電動車題材的和大（1536），昨獲三大法人聯手買超，今股價大漲3.5％；IC設計敦泰（3545）去年營運回溫，今年在5G換機潮帶動下，成長可期，今股價衝上漲停價106元，坐穩百元大關。

台積電今開低隨即衝擊大盤，分析師表示，目前市場氛圍壟罩「台積不死必有萬五」，從技術面來看，現階段台股續沿五日線上攻，多頭趨勢未變，不過從基本面而言，台積電的未來獲利能否支撐股價重新站回600元繼續上攻，將會是現階段最大疑慮，一但疑慮顯現，震盪就現身，因此，短線盤勢波動加劇在所難免，建議可逢高降低持股，反之大盤回檔則進場低接。

（時報資訊 王逸芯）

延伸閱讀

蘋果助攻 富采掛牌Mini LED人氣瘋

車用半導體 新黃金盛世

電動車之王特斯拉