日月光投控兩利多 股價突破百元創新高

半導體封測大廠日月光投控受惠產能滿載和漲價效應，今天盤中股價攻上百元大關，最高來到102元，漲2.4％，創投控成立以來新高。

外資法人13日買超日月光投控1萬4,471張，連續3個交易日買超3萬3,274張，今年外資累計買超4萬1,232張，期間日月光投控股價上揚幅度達22.5％。

高階半導體晶圓需求強勁投片滿載，後段封測量也水漲船高，日月光投控封測訂單暴增，訂單超過產能4成，儘管再度漲價3成，客戶訂單持續加碼，產能供不應求。

外資法人指出，目前打線封裝供需市況持續吃緊，預估今年上半年日月光投控在打線封裝產能供不應求程度仍有30％到40％，預期將擴充打線封裝產能。

外資法人表示，日月光投控首次與客戶簽訂長約確保投資回本，除了打線封裝、包括凸塊晶圓（bumping）、晶圓級封裝（WLP）和覆晶封裝（Flip Chip）等需求持續強勁。

外資法人預估日月光投控今年整體業績挑戰新台幣5,300億元，較去年成長11％到13％，再創歷史新高，今年合併毛利率挑戰16.5％，獲利目標超過新台幣290億元，較去年估約250億元成長16％到17％，獲利挑戰新高，每股稅後純益挑戰6.8元，可望優於去年估EPS超過5.8元。