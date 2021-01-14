1/14上市、櫃企業營運快報

今（元/14）日上市、櫃企業重點新聞摘要：

1.PCB設備廠志聖(2467)自結2020年自結歸屬於公司業主稅後盈餘為4.39億元，年增39.93%，每股盈餘2.94元；先進封裝及PCB製程需求強勁，志聖G2C合作平台設備整合效益顯現，搭上相關設備高成長列車。

志聖董事長梁茂生表示，在半導體設備出貨放量下，今年ABF及先進封裝設備佔公司營收將達30%，今年營收及獲利都會比去年好。

2.為搶攻年節商機，富邦媒(8454)旗下momo購物網網羅市場上各大品牌「年節限定商品」，並鎖定年貨置辦需求，預估帶動買氣年增50%。

3.台北觀光飯店搶攻國旅住房生意奇招競出，台北晶華酒店即攜手欣欣秀泰影城推出「無限暢影」住房專案，即日起至3月底每房每晚4,800元起即可入住，房客可以獲贈兩張「暢影通行證 Movie Pass」，入住期間可以前往影城，無限次數觀賞2D院線強檔大片。本專案適用台北加碼GO活動，每房可再折抵1,000元。

4.為搶攻國旅市場住房商機並爭取更多親子家庭客層入住，寒舍集團旗下台北喜來登飯店斥資近200萬元請到國內最大兒童遊憩空間規劃公司「騎士堡」，在館內六樓打造出5間親子主題客房，並將4個房間改裝為4間不同主題兒童遊戲室，創台北市國際觀光飯店為抗疫而改裝客房先例。

5.劍湖山（5701）世界的賞梅時間到了！為了搶食國旅商機，劍湖山元月優惠自今（1/14）日起正式展開，推出多項入園299元優惠活動，包括大專院校學生證上有3或5，以及司法人員、獸醫師、藥師、消防人員、元月壽星等，只要憑證購票均享優惠；當日壽星入園，憑證購票只要1元，活動優惠至1月31日。

6.台股驚驚漲，自去年11月初萬三關卡來到昨(13)日的15,769點，僅花了2個月，因此短線上高檔調節的可能性增加，近期財報訊息或外資買盤均有望增添股價波動，值得投資人留意。

富邦投信投資處資深副總余美香建議，股市位居高檔之際，投資人可從「永續＋高股息」兩個思考面向來留意投資標的。在股市位居高檔之際，價值型投資更為重要！

7.全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）於CES美國消費性電子展一鳴驚人，其新研發的D-Link DCH-S1621KT全覆蓋家用智慧Wi-Fi漏水偵測器套組榮獲最新的2021 CES創新獎，為友訊積極佈局的智慧家庭市場，成功建立灘頭堡。

8.Morningstar晨星公布「2021年第一季亞洲股票市場展望報告」指出，美股估值偏高可能成為近期股市阻力。不過，法人仍持續看好亞洲科技股，並認為「創新」為全球締造機會，亞洲科技有錢景，即使如此，還是得留意個股本質和價位高低。

9.瞄準寒假親子同樂需求，統一超商好鄰居文教基金會宣布，即日起推出「好鄰居春節版線上同樂會」，規劃手掌繪本、紅包小提袋等DIY節令素材免費下載，完成作品任務後，再到原報名門市領取小小店長專屬獎品與獎狀。

並穿上7-ELEVEN小小店長制服，在門市體驗「小小店長拍照趣」活動，整合線上線下資源讓親子「FUN」心玩！