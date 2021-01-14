1/14焦點股 重點摘要

今（元/14）日盤中焦點股如下：

1.華新科東莞廠火大 被動元件依題材各自表現

被動元件廠華新科(2492)13日東莞大朗廠失火，華新科表示，火災沒有波及生產線，對營運影響輕微，今天早盤股價以低盤開出。另外國巨股則開高震盪走低，但大毅、禾伸堂、日電貿與聚鼎等，盤中仍逆勢走高。

據了解，部分下游大廠認為，目前缺料最嚴重還是半導體元件，半導體元件缺料未解決，其他零組件有貨也沒有用，被動元件短期供需對產業影響不大。

華新科13日傳出東莞大朗廠失火，雖然火勢在中午撲滅，但因東莞大朗廠區為華科生產重鎮，引發市場聯想是否會導致被動元件供給吃緊，不過華新科表示，起火點是廠務設施部分，沒有波及生產線，對營運影響輕微。

部分下游大廠認為，華科東莞廠區失火對被動元件短期供需或許有影響，但目前缺料最嚴重還是半導體元件，半導體元件缺料未解決，其他零組件有貨也沒有用，目前急需解決是半導體缺料問題，被動元件短期供需變化對整體產業影響並不大。（時報資訊 張漢綺）

2.布局電動車邁大步 鴻海股價衝上3年多高點

鴻海集團布局中國電動車市場，與吉利成立合資公司提供服務，今天早盤走強，最高來到113.5元，漲6.57%，創2017年11月上旬以來高點，市值來到新台幣1.57兆元。

外資法人13日買超鴻海1萬1580張，連續2個交易日買超2萬8901張，今年外資累計買超鴻海18萬9344張，是推升鴻海股價期間上揚15.7%的主力。

鴻海勁揚，泛鴻海集團也跟著水漲船高，廣宇早盤來到34.9元，漲5.44%，鴻準來到75元，漲3%，乙盛-KY來到68.5元，漲5.22%。

鴻海旗下富士康13日宣布與中國浙江吉利控股集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，提供包括汽車整車、零配件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等服務。

根據協議，合資公司雙方各持股50%。董事會由5名董事組成，其中富士康委派3名董事，吉利控股委派2名董事，董事長由富士康委派。

鴻海集團積極布局中國電動車市場，旗下富士康日前宣布與中國拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，加速推進拜騰首款M-Byte量產製造，預估2022年第1季前實現M-Byte量產。

富士康關聯企業在中國南京成立富騰新能源汽車科技有限公司，研發製造汽車零配件。市場人士指出，富騰未來部份業務將供應中國拜騰汽車電動車款零配件。

富士康也與日本島津製作所合作，在中國深圳、武漢、成都等22個據點設立聯合實驗室，搶攻中國汽車產業受託檢測分析服務。

對於電動車布局，鴻海董事長劉揚偉日前指出供應鏈是主要關鍵，鴻海集團從資通訊產業切入電動車領域，具有垂直整合供應鏈實力，過去40年也累積深厚工程能力和人才，也可透過平台深入電動車領域，讓資通訊人才透過平台發揮供應鏈和軟硬體實力。

鴻海去年10月中旬公布MIH電動車軟硬體開放平台和關鍵零組件，目標要成為電動車界的安卓系統；也與裕隆合作創立鴻華先進公司，布局電動車計畫，規劃2年後推出電動車新品；預期2025年到2027年在全球電動車市占率達到10%。（中央社）

3.盤中精選焦點股：

1.台積電(2330)：648億元現金股利今日入帳，萬眾矚目的法說會也於今日登場，股價昨突破600元大關、收605元，惟昨夜ADR大跌3.07％，今開盤大跌逾2%、開587元。

2.華邦電(2344)：外資昨繼續回補買超5691張，今早股價逆漲逾2%，力拚重回5日線。

3.中鴻(2014)：中鋼內銷盤價創11個月新高，增添多頭氣勢，早盤開高逾2%，收復5日線。

4.和大(1536)：電動車題材加持，昨獲三大法人聯手買超843張，帶動盤初股價漲逾3.5%。

5.益航(2601)：獲外資連三日買超，今早股價彈升逾2.5%，重回5日線上。

6.信驊(5274)：Q1營運不看淡、Q2續強，惟遭列警示股，早盤續跌逾3%，2000關卡失守。

7.華通(2313)：去年營收亮眼、今年Q1不看淡，外資大力挺，股價續帶量漲近3%，突破月線。

8.廣宇(2328)：車用、醫療、遊戲機題材火熱，不畏外資連3賣超，晨盤回神漲逾6%，拚前波高點。

9.寶徠(1805)：遭列注意股，去年11月每股虧0.05元，早盤續跌逾5%。

10.敦泰(3545)：去年業績旺，本季可望更上層樓，高朋滿座，衝上106元漲停，坐穩百元位。

11.金像電(2368)：外資力拱，業績可期，晨盤量價齊揚，續揚近7%。

12.四維航(5608)：不懼外資賣超，重回市場關愛，早盤衝上12.35元漲停，重返5日、月線。

13.和碩(4938)：打進特斯拉充電樁，早盤帶量攻堅，觸及漲停。

14.微星(2377)：今年NB訂單滿至6月，三大法人連2日買超，早盤漲逾1%。

15.奇鋐(3017)：PC/NB需求續旺，今年營收、獲利將戰新高，早盤挾量漲4.6%。

16.青雲(5386)：不畏列警示股，早盤續漲3%。

17.漢磊(3707)：上季有望轉盈，吸引投信連2買，晨盤挾量彈升逾5%，登峰51元。

18.鴻海(2317)：富士康攜手吉利，打造電動車新代工，多頭掌聲叫好，今價量齊揚大漲5%，衝上3年高價。

19.乙盛-KY(5243)：鴻家軍乘電動車聯手出擊，晨盤勁彈5.5%，收復五日線。

20.勤凱(4760)：Q1淡季不淡，今年獲利看增雙位數，晨盤震盪彈高6%，再衝天價137元。

21.昇貿(3305)：半導體及SpaceX助攻，今年業績撐竿跳，晨盤彈漲半根停板，躍上各短均線。

22.鴻準(2354)：鴻家軍電動車題材連波，晨盤攀揚3%，改寫逾2年高價。

(時報資訊)

4.台積電ADR跌逾3% 股價重挫摜破600元

台積電股價在13日突破新台幣600元後，今天走勢轉弱，隨著美國存託憑證（ADR）下挫逾3%，早盤一度達587元，跌18元，摜破600元關卡。

台積電將於今天下午舉行線上法人說明會，隨著外資紛紛看好台積電可望接獲英特爾（Intel）委外代工訂單，並調高目標價，最高上看800元，推升台積電股價近期頻創新高。

台積電13日股價突破600元關卡，終場收在最高，達605元，連續10個交易日走揚，共漲90元，漲幅達17.47%，市值激增2.33兆元，攀高至15.68兆元，市場卡位法說會行情氣氛濃厚。

另一方面，英特爾執行長史旺（Bob Swan）將於2月下台，預計由曾任英特爾主管的VMware執行長季辛格（Pat Gelsinger）接任。市場關注英特爾高層人事異動是否影響委外代工政策變化。

台積電ADR震盪走低，收在119.23美元，跌3.77美元，跌幅3.07%，影響台積電今天股價走勢轉弱，早盤一度達新台幣587元，跌18元，跌幅2.97%，市值縮水4667億元，滑落至15.22兆元。

台積電去年第2季現金股利今天發放，每股2.5元，創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，退休後若未賣股，可望有3.125億元股息入袋。

台積電董事長劉德音與總裁魏哲家分別持有台積電1291萬3114股及717萬9207股，將分別有3228萬及1794萬元股息入袋。行政院國家發展基金管理會則有41.34億元入帳。（中央社）

5.面板、車用電子與電動車供應鏈 臉色紅潤

護國神山台積電（2330）14日下午將召開法說會，不過，隨ADR於13日開高後急殺，跌幅3.07％，使台積電早盤以587元開出，下跌18元，跌破前日攻上的600元大關，早盤下挫1.48％，拖累台股大盤盤中下跌0.57％，一度下跌逾百點。

觀察台股14日盤面，除面板家族股如友達、群創等續強外，其餘面板零組件個股亦雨露均霑。

此外，包括印刷電路板（PCB）之南電與金像電；車用電子之佳凌；電動車概念股之貿聯-KY與和大等也異軍突起。

車用電子族群中，光學鏡頭廠佳凌，受惠車用、視訊及大型攝影鏡頭需求暢旺，今年首季可望淡季不淡，股價近一個月來大漲逾五成，14日盤中漲幅亦達4.15％。（工商時報 鄭郁平）