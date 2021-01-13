1/14盤前掃描》超微新品 台積7奈米全包
超微執行長蘇姿丰在全數位美國消費性電子展發表採用台積電7奈米製程生產的Zen 3架構筆電處理器Cezanne及伺服器處理器Milan，挑戰英特爾難以撼動的筆電及伺服器市場地位。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
超微新品 台積7奈米全包
法人看好台積電7奈米接單暢旺，超微將是今年第二大客戶，日月光投控手握封測訂單，包括這三家供應商亦將受惠…閱讀全文
台積今發股息 添柴火
第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電大股東多屬於長線或主權基金，具有領息再投入的交易偏好，增添台積電多頭柴火…閱讀全文
華新科一場火 被動元件惜售
由於尚無法確定何時復工，因此引爆大中華區相關產品「惜售」的市場氣氛。據業界估計，對華新科電阻產能影響可能達12.5％…閱讀全文
美股︱眾院通過彈劾案 英特爾換帥股價飆
美國眾議院於周三以過半票數，通過彈劾川普，彈劾案接著將送往參議院進行審議，如獲得三分之二參議員同意票，川普則必須卸除總統職位…閱讀全文
和碩首度打進特斯拉充電樁
和碩近期更正式打入特斯拉充電樁供應鏈，將在2021第三季進入量產，與台達電共同分食特斯拉充電樁訂單…閱讀全文
手機、平板需求增 TDDI出貨旺
在預期在2021年手機市場回溫下，整合觸控暨驅動IC（TDDI）需求持續擴大，手機TDDI出貨規模將達7.6億顆，法人看好…閱讀全文
市況熱 環球晶矽晶圓 全年看漲一成
矽晶圓大廠環球晶已順利與國內外半導體大廠簽下至少一年的長約，2021年矽晶圓合約價將逐季調漲…閱讀全文