晶圓代工雙雄齊奔 凱基拉升目標價

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，晶圓代工產能極為緊俏，8吋晶圓產能不敷需求，12吋產能亦陷入緊繃狀態，看好晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）成最大贏家，將推測合理股價分別上調至680與60元。聯電同時獲得瑞信證券上調推測合理股價至57元。

法人指出，隨5G動能持續，毫米波滲透率提高，加上WiFi物聯網（IoT）需求與CIS技術升級，預期28與40奈米製程需求將迎來結構性轉變；同時，通訊應用如Wi-Fi 6、6E與5G射頻收發器等需求帶動，16、14、12奈米製程代工供需狀況也十分緊俏。

過去幾年，受到智慧型手機LTE系統單晶片（SoC）已升級至16與14奈米製程，且無足夠應用填補缺口，全球28奈米製程產能利用率低落。所幸，受惠於IoT、連網需求、LCD電視、CIS、影像訊號處理器（ISP）、毫米波射頻晶片需求強勁，28奈米製程產能利用率已經復甦，凱基認為，此趨勢2021年仍將延續，預期台積電與聯電為28奈米製程復甦情況中的最大贏家。

聯電方面，陳佳儀認為，隨單位售價與產能利用率趨勢改善，預估獲利率將提高，因而上調2021、2022年獲利預期30與27％，法人看好，聯電2021～2022年每股純益各是2.99與3.13元。

台積電基本面強悍已廣為市場熟知，凱基認為，因台積電技術領先，受惠5G與高效能運算（HPC）產品豐富，未來數年獲利具揚升空間，另外，繼2021～2022年的GPU、晶片組與Atom晶片後，英特爾主流CPU委外代工潛在商機可望於2023年起，發揮較大貢獻。

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