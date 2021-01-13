1月13日一分鐘強弱勢股

市傳將迎Intel攻自駕車代工大單，惟公司澄清無相關開發項目

半導體晶圓代工龍頭登高一呼，IC設計族群等概念股也強漲

晶圓代工大廠跳電引下游恐慌心理，搶貨潮的預期激勵股價漲停

轉上市申請排隊待審議中，並擁Apple Car題材，買盤再點火

半導體下游搶貨預期+電動車題材旺、車用電子需求強勁助攻

營運谷底已過，去年Q4 NRE案認列入帳，營收有機會戰新高

去年營收創高，今年營收年增看維持雙位數成長，股價攻頂

旺玖(6233)

9.91