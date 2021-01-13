1月13日一分鐘強弱勢股
1月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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穩懋(3105)
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10
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市傳將迎Intel攻自駕車代工大單，惟公司澄清無相關開發項目
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愛普(6531)
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10
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半導體晶圓代工龍頭登高一呼，IC設計族群等概念股也強漲
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漢磊(3707)
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9.98
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晶圓代工大廠跳電引下游恐慌心理，搶貨潮的預期激勵股價漲停
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鴻碩(3092)
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9.97
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轉上市申請排隊待審議中，並擁Apple Car題材，買盤再點火
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驊訊(6237)
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9.94
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打入惠普電競供應鏈，11月每股獲利0.45元，全年轉盈有望
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嘉晶(3016)
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9.92
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半導體下游搶貨預期+電動車題材旺、車用電子需求強勁助攻
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創意(3443)
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9.92
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營運谷底已過，去年Q4 NRE案認列入帳，營收有機會戰新高
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勤凱(4760)
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9.91
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去年營收創高，今年營收年增看維持雙位數成長，股價攻頂
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旺玖(6233)
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9.91
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IC設計股群起；不甩外資賣超189張，股價再戰整理區間上緣
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星通(3025)
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9.9
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買盤轉進，成交量倍增，股價反彈，站回5日線、逼近10日線
製表：方歆婷
1月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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美德醫療-DR(9103)
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8.62
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本土案例恐慌消散，防疫股漲勢嘎然而止，股價不進反退
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亞諾法(4133)
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6.95
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防疫股人氣潰散，股價月線鎩羽而歸，並摔落5、10日線
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四維航(5608)
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6.64
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去年12月營收年減11.92％，已連續15個月呈年衰退
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陽明(2609)
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6.61
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投信已連4賣，昨放大力道至3,650張，累積破1.1萬張
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瑞基(4171)
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6.23
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賣盤小幅調節，月線得而復失，股價回測10日線支撐
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康那香(9919)
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6.16
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外資轉賣664張，自營商小賣16張；季線趨勢仍向下
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高端疫苗(6547)
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6.1
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本土案例恐慌消散，防疫股行情腿軟；外資小賣85張
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合一(4743)
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5.39
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外資忽買忽賣，昨轉賣127張，自營商也小賣27張
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第一銅(2009)
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5.08
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股價連2黑、跌落10日線；前董座日前突以個人因素閃辭
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紘康(6457)
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5.04
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外資連4賣、累積212張；股價破5日線，KD有轉折之虞
製表：方歆婷
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