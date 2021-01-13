1月13日一分鐘強弱勢股

1月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

穩懋(3105)

10

市傳將迎Intel攻自駕車代工大單，惟公司澄清無相關開發項目

愛普(6531)

10

半導體晶圓代工龍頭登高一呼，IC設計族群等概念股也強漲

漢磊(3707)

9.98

晶圓代工大廠跳電引下游恐慌心理，搶貨潮的預期激勵股價漲停

鴻碩(3092)

9.97

轉上市申請排隊待審議中，並擁Apple Car題材，買盤再點火

驊訊(6237)

9.94

打入惠普電競供應鏈，11月每股獲利0.45元，全年轉盈有望

嘉晶(3016)

9.92

半導體下游搶貨預期+電動車題材旺、車用電子需求強勁助攻

創意(3443)

9.92

營運谷底已過，去年Q4 NRE案認列入帳，營收有機會戰新高

勤凱(4760)

9.91

去年營收創高，今年營收年增看維持雙位數成長，股價攻頂

旺玖(6233)

9.91

IC設計股群起；不甩外資賣超189張，股價再戰整理區間上緣

星通(3025)

9.9

買盤轉進，成交量倍增，股價反彈，站回5日線、逼近10日線

製表：方歆婷

1月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

美德醫療-DR(9103)

 8.62

本土案例恐慌消散，防疫股漲勢嘎然而止，股價不進反退

亞諾法(4133)

 6.95

防疫股人氣潰散，股價月線鎩羽而歸，並摔落5、10日線

四維航(5608)

 6.64

去年12月營收年減11.92％，已連續15個月呈年衰退

陽明(2609)

 6.61

投信已連4賣，昨放大力道至3,650張，累積破1.1萬張

瑞基(4171)

 6.23

賣盤小幅調節，月線得而復失，股價回測10日線支撐

康那香(9919)

 6.16

外資轉賣664張，自營商小賣16張；季線趨勢仍向下

高端疫苗(6547)

 6.1

本土案例恐慌消散，防疫股行情腿軟；外資小賣85張

合一(4743)

 5.39

外資忽買忽賣，昨轉賣127張，自營商也小賣27張

第一銅(2009)

 5.08

股價連2黑、跌落10日線；前董座日前突以個人因素閃辭

紘康(6457)

 5.04

外資連4賣、累積212張；股價破5日線，KD有轉折之虞

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組