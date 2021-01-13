神山衝破600元關卡 問鼎萬六氣勢強

台股今（13）日「電」力十足，加權指數在半導體等電子權值股帶動下，接近尾盤指數一度刷新最高點紀錄15,778.52點，收盤價收在15,769.98點，指數上衝269.28點，漲幅1.74％，成交量3,607.9億元，問鼎萬六氣勢強；護國神山台積電（2330）今天突破600大關，收在最高價605元，大漲14元，漲幅高達2.37％，持續改歷史天價，聯發科（2454）則是劍指900元大關，盤中一度觸及899元，終場收在884元，大漲38元，漲幅4.49％。

台股因資金充沛，市場異常飆漲個股增加，證交所昨天再公告10檔注意股票：耿鼎（1524）、車王電（1533）、怡利電（2497）、耀登（3138）、勝德（3296）、合勤控（3704）、十銓（4967）、立積（4968）、佳凌（4976）、旭隼（6409）。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在資金行情的推動之下，台股自2021年以來8個交易日大漲超過7％，且外資多站在買方；從全球的角度來看，美國紓困資金過關，另外在藍色浪潮下，市場預期未來還有加碼紓困的可能，加上三大央行維持資金極度寬鬆環境，全球資金自然流向相對看好的股市。

葉獻文還說明，除了外部資金買單，台股體質也屬市場績優生，不僅企業獲利展望傲人，去年12月上市公司營收創新高，台灣GDP表現也是一枝獨秀，去年台灣GDP是少數維持正成長2.54％的國家，進入2021年，台灣GDP有望進一步成長至3.83％，甚至有部分研究機構認為今年GDP有望挑戰4％成長，在基本面良好的支持下，自然持續吸引資金買盤進駐股市。

葉獻文指出，目前這波牛氣沖天的資金行情讓投資人又愛又怕，但從資金、企業獲利、台股殖利率等面向檢視，並未見到任何反轉訊號，且只要台幣維持在強勢軌道，且外資持續買超台股，則這波資金行情將能延續，建議布局半導體、5G、電動車等長線題材。（時報資訊 任珮云）

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