光磊內控疏失 證交所立案調查

光磊科技遭證交所專案調查，發現公司內稽、內控的疏失，結算數字沒有錯誤，但仍不排除更正、重編季報的可能。據透露，主要是日亞化學台灣區總經理戴圳家進入光磊擔任副董事長後，推動光磊科技有史以來最大幅度的組織調整，不排除是市場派檢舉，目前光磊科技內部正面臨前所未見的業務與組織改革漩渦。

光磊科技是LED大廠，產品範圍涵蓋半導體、封裝及LED燈，並跨足車用照明，累積與國際經銷商合作的客製化技術能力與經驗。在2020年下半年的股價表現亮眼，獲外資買進，這也相對證明日亞化學從業務本質上對光磊的改革獲得外資肯定。

光磊科技2020年擊退市場派欲強勢進入董事會的襲擊，目前董事會由日本日亞化學全面主導，日亞化學台灣區總經理戴圳家進入光磊擔任副董事長，光磊科技可說是脫胎換骨成為準日本公司，戴圳家更推動光磊科技有史以來最大幅度的組織調整。

日本日亞化學堪稱是稱霸LED界的日商公司，光磊在日亞化學力挺下，繳出年年配發股息的成績單。此次光磊遭受證交所專案調查，主因就是戴圳家要求光磊科技改變以往的財務與業務陋習，引發一串連鎖效應。

日亞化學進入光磊科技管理階層後，發現光磊科技長久以來被客戶綑綁牽制的HUB倉業務模式（Consignment Hub）及銷貨返還（Rebate）的業務習慣。針對這樣的陋習，戴圳家要求所有業務人員重新檢視交易合約，祭出不取消HUB倉業務模式就斷貨的強勢手段，引起客戶反彈，紛紛向日本日亞化學總公司探詢，甚至希望日本總公司出面協調。

此次光磊科技傳遭證交所專案調查，不論是客戶反彈所為或是不排除市場派檢舉，都讓光磊科技長久以來不為人知的業務鍋底掀開，目前知道的是光磊科技內部比對認為年度結算數字並沒有錯誤，但證交所仍有可能要求更正或重編季報的可能性。

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