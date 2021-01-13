見證歷史》台積只在半山腰 他喊神蹟價

台積電今年元月以來，股價以急行軍速度飆漲，外資日前才喊上看8字頭，今（13日）收盤就衝上605元天價，手中有台積電股票的投資人更是high翻，PTT股板網友怒灌慶祝區留言，「見證歷史~太猛啦」、「爽啦 舒服」、「530T菜鳥報到」，還有人狂喊年底破千。

台積電股價頻創新高，近日花旗環球調升財務預期、目標價突破700元，聯博投資（BERNSTEIN）加入喊價新戰局，給出800元驚人天價，原因在於，台積電在晶圓代工先進製程居於全球領導地位，其他對手難以匹敵，加上英特爾可能在2023年轉向台積電3奈米製程，超微也可能跟進，台積電仍有很大的上漲空間。

PTT股板網友今瘋狂慶祝台積登600大關，直呼「世界的GG就是猛」、「感謝台積賜我一家吃穿」、「恭喜有2000千萬張的外資成最大贏家 QQ」、「坐六望七 年底破千」、「台積的積是積千摳的積」。台股護國神山每天不斷長高，若真如網友所言，台積電上看千元的話，目前的價位豈不是在半山腰呢？

台積電明（14日）法說重頭戲登場，外界樂觀看待明年營運展望。儘管外資不斷調升台積電目標價，但本周11、12連兩個交易日賣超逾1.5萬張，終止連11買，投資人不免擔憂外資玩兩面手法，邊喊進、邊出貨，法人認為，在台積電每日飆天價之下，多頭格局將持續，且大型權值股的趨勢不會一日反轉，通常要高檔盤整做頭才會進行修正，台積電法說行情有望推升股價，投資人不必過度擔憂短線賣超。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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