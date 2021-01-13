台股急行軍 分析師示警：留意散戶比重

台股大盤今日在權值要角競相爭豔下，盤中一舉衝過15,700關，大漲逾200點，再寫新天價。台股今開高近50點，股王大立光（3008）重回3千關後，引爆股后矽力-KY（6415）多頭競價，一度齊頭3千元，盤中權王台積電（2330）敲門600關，帶動聯電（2303）跟漲逾3.5％，聯發科（2454）也在外資喊出1,330元目標價助攻下、飆升至899元，其餘友達（2409）、群創（3481）、創意（3443）、晶技（3042）、建策（3653）、凱美（2375）等也紛紛漲逾7％，在各大權值要角百花齊放下，多頭氣氛火熱。

分析師指出，本周財報季將揭開序幕，看好指標企業將釋出正面展望，有助企業獲利預估值上修，進而支撐台股延續多頭格局。重大訊息可能成為利多催化劑，包括台積電14日法說，預期將釋出超高資本支出，而台積電去年7月與10月兩度上修資本支出後，均帶領台股創高；英特爾22日法說，若能釋出CPU委外代工風向球，將支撐晶圓代工與封測業者長期展望；蘋果28日法說，預期去年第四季財報與出貨將會優於預期；特斯拉29日可能正式公佈2021年交車目標，預估將可達市場預估高標。

分析師表示，受惠新冠疫情造成的生產斷鏈問題逐漸修復，以及歐美疫情延燒下意外帶動NB與TV等科技產品強勁的需求，帶動台股本波企業獲利預估自2020年4月下旬即開始上修，且迄今已延續8個月之久。根據往年台股獲利上修經驗，短可持續23個月，長則延續31個月，因此預估本波獲利上修循環應可延續至今年底或明年初。

但分析師也提醒，台股本波急漲行情已持續吸引市場散戶大舉進場，在浮動籌碼增加下將增添短期行情震盪的風險。目前「散戶有效交易人次占整體開戶人數比重」已來到16.6％波段新高，往年此數值若超越15％的臨界點，台股往往容易出現1千至2千點的震盪修正，投資人宜多加留意。

（時報資訊 時報編輯李慧蘭）