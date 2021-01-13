矽力短暫股王夢 法人：1優勢贏大立光

電源管理晶片廠矽力-KY股價一度超越大立光，登上台股股王。法人表示，並不是大立光所處的鏡頭產業不好，是矽力-KY業績較具成長性，市場給予較高評價。

矽力-KY13日在市場買盤持續積極湧入下，股價延續強勁走勢，一度攀高至新台幣3,000元，創新天價，大漲260元，漲幅達9.48%，市值2778億元，10時19分超越大立光的2,995元，登上台股股王寶座。

新光投信董事長劉坤錫表示，矽力-KY實收資本額9.26億元，大立光股本13.41億元，兩公司都是小股本公司，差異不大。

劉坤錫說，大立光所處的鏡頭產業不是不好，大立光獲利表現還不錯，去年每股純益182.86元，是矽力-KY的數倍，只是目前遇到較多的競爭，且市場高階鏡頭需求無法填滿產能，不排除轉進中階領域，影響市場評價。

矽力-KY在電源管理晶片領域同樣面臨不少競爭，不過，劉坤錫表示，矽力-KY因技術領先，且受惠中國大陸半導體自主化及客戶去美化效益，營運具較高成長性，市場給予較高評價。

矽力-KY去年在5G、快速充電與電信產品出貨暢旺帶動下，總營收攀高至139.36億元，年增29.3%，創歷史新高紀錄。反觀大立光去年營運卻是負成長，總營收559.44億元，年減7.9%，每股純益182.86元，年減13.2%。

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