1/13盤中焦點股 重點摘要

今（元/13）日熱門焦點股如下：

（1）台積電觸及598元 600元在望

台積電ADR漲0.33%再創新高，台積電(2330)股價開高走高，盤中再以598元創下新高。台積電即將於明天下午舉行法說會，多家外資在法說會前給予600元目標價，最高上看800元，推升台積電股價不斷創高，蓄勢向600元邁進。

台積電ADR收123美元，漲0.4美元，換算每股為台幣700.63元，首度突破700元。台積電周二收在591元，盤中最高597元，續創新高的步調不變，並逼近600元。

台積電去年第四季營收約為3615.33億元，再創新高，達營收目標3565~3651億元的偏高標，比第三季的新高3564.26億元，增長1.43%。台積電去年營收再創新高，台幣營收近1.34兆元，年增25.2%。

台積電股價連日創新高，趕在本周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價上看650元，並開始有外資喊到700元甚至800元。

外資看好台積電第一季以美元計價營收將優於預期，約與2020年第四季持平；看好今年全球5G手機出貨成長，預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，且台積電可能將今年資本支出拉高到200億美元之上，台積電今年營運將再創新高，營收估比去年成長逾一成。

另外，繼美國成功爭取台積電前往亞利桑那州設5奈米廠，日本政府也積極爭取台積電赴日設廠，日前陸續傳出台積電將前往日本設立先進封裝廠及技術研發中心，也將是這次法說會的焦點之一。（時報資訊 沈培華）

（2）中鋼2月盤價估大漲 鋼鐵股熱灶

國際鋼價持續飆漲，以及春節將近，且為了防止市場哄抬價格，中鋼(2002)將提早於今日開出2月內銷盤價，市場預期將大漲，每噸漲逾1500元。中鴻(2014)2月盤價也將挑戰連八個月漲價，激勵今早股價。鋼鐵股今早股價漲多跌少。

原料面的國際鐵礦砂漲破170美元，加上需求熱絡，國際熱軋持續大漲。美國熱軋最新報價每公噸達1,200美元，歐洲熱軋報價來到800美元之上，另日本報往越南的熱軋價格每公噸漲到740～800美元，且預期短期內漲勢難中止。

國內流通行情方面，目前熱軋每公噸達2.25萬～2.3萬元，冷軋流通價格每噸漲到2.55萬～2.6萬元，較2020年12月初上漲2,000～2,500元以上，且較中鋼1月份出廠價高出3,500～4,000元以上。

隨著國際鋼價上漲的趨勢，中鋼將跟著市場行情走，且為協助下游接單，預期將做適當的調漲鋼價。

大陸寶鋼及台塑集團河靜鋼鐵最新的鋼品月盤價格皆大漲，每噸漲逾台幣1500元。市場預期，中鋼將開出的2月內銷盤價漲定了，且每噸調漲亦持續為四位數，各項鋼品估漲1500~2000元。

大陸寶鋼率先開出2月內銷盤價，全面大漲，每公噸漲人民幣300～1,500元，其中，熱軋每噸大漲人民幣350元。

河靜鋼鐵3月交期的盤價亦續漲，熱軋大漲每噸65美元，線材大漲每噸60美元。

中鋼2021年1月和第一季內銷盤價開高，七大項產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%。其中，月盤部分包括熱軋鋼板和冷軋鋼捲等產品，平均每公噸漲1,200～1,400元；第一季鋼板、棒線等產品，平均每公噸漲1,200～1,500元。

目前鋼鐵原物料行情飆漲，鐵礦砂價格每噸逾170美元，漲至近9年新高。且在寶鋼、河靜鋼內銷價全面大漲帶動，市場預期中鋼將於今日下午開出的2月內銷盤價，將為連續第八個月漲價，中鴻也可望跟進續漲2月內銷盤價，也是連續第八個月漲價。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨外資擴大賣超，惟本土法人力挺，今早股價開高走高至597元，續寫新高。

2.華邦電(2344)：上季、去年合併營收創新高，昨外資轉買超8664張，加上美光昨上漲，盤初股價漲逾3%，拚回5日線。

3.聯電(2303)：三星猛下單，28奈米滿載，不理外資賣超、ADR下跌，今早股價仍彈升近3%。

4.海光(2038)：外資連6日買超加持，早盤股價彈升約2.7%，重回月線之上。

5.裕隆(2201)：上月營收創近17月新高，昨外資回補買超2049張，早盤股價彈升約2.7%。

6.富邦媒(8454)：獲外資連日買超，另旗下momo購物網「5h超市」正式開張試營運，今早股價強漲逾5%反應。

7.宏遠證(6015)：上月營收年增逾3倍，外資昨加碼千張，早盤勁揚逾7%，收復周線。

8.統一證(2855)：去年EPS 2.577元，早盤帶量漲逾3%。

9.元翎(4564)：外資連2日買超，早盤續漲近5%，創波段新高。

10.中砂(1560)：受惠台積先進製程，今年業績看俏，外資連4日買超，早盤彈升5.5%，叩關70元。

11.微星(2377)：電競前景俏，外資喊買180元，早盤放量漲逾4%。

12.恆大(1325)：澄清統一口罩大單，本土再起口罩題材僅一日行情，外資轉賣超，早盤下挫逾5.5%。

13.增你強(3028)：去年營收繳佳績，不畏外資轉賣超，人氣高揚，股價續漲逾2%，登上波段新高價。

14.茂矽(2342)：甩開比亞迪搶市影響，稀缺資源題材續發威，晨盤衝漲近6%，站穩所有短均。

15.矽力-KY(6415)：IC設計強強滾，3000關卡如箭在弦，早盤衝上2995元，一度追平股王。

16.中石化(1314)：報價穩高檔，外資大單敲進，股價反彈上漲逾3%，拚穩5日、月線。

17.日月光投控(3711)：漲價三成照樣爆單，晨盤走揚漲逾2.5%。

18.亞弘電(6201)：台、菲新產能開出助業績攻高，今早攻上漲停44.45元。

19.飛宏(2457)：電動車概念加持股價，高檔震盪盤堅，上攻逾4%。

20.晶技(3042)：手機、網通訂單帶旺Q1，多方持續仰角上攻觸及漲停88.4元，超車前高。

21.勤凱(4760)：今年營收力拚續寫新高，多方氣勢如虹，直接漲停。

22.台玻(1802)：修正夠了，外資連3日買超逾7千張，多方恢復元氣，今早大漲逾4.5%。

23.建漢(3062)：鴻家軍攻勢再起，今跳空大漲5%，改寫逾3年高。

24.友達(2409)：今年搶當曲面面板龍頭，昨獲外資及投信聯手買超相挺，今放量彈升近7%，飛過月線。

25.生展(8279)：取得金穎3成股權，聯手拓展全球微生物發酵市場，盤初跳漲2.5%，躍上季線。

26.兆勁(2444)：上月業績表現亮眼，吸引外資連3買相挺，早盤衝上漲停，登波段高。

27.吉祥全(2491)：上月營收年增9.92倍，晨盤風光攻頂，登1個月高價。

28.群創(3481)：MiniLED新亮相，攻智慧育樂、車用，多頭掌聲響起，股價勁彈近5%，重返五日線。

29.嘉晶(3016)：電動車帶旺，業績看俏，晨盤急攻鎖漲停，衝上逾半年高價。

(時報資訊)

（4）矽力-KY一度站上3000元 與股王別苗頭

電源管理晶片廠矽力-KY股價持續攀高，一度達新台幣2995元，再創新天價，一度追平大立光，同列台股股王。

矽力-KY去年營運表現亮麗，在5G、快速充電與電信產品出貨暢旺帶動下，總營收攀高至139.36億元，年增29.3%，創歷史新高紀錄。

法人預期，隨著5G與快速充電市場需求持續成長，此外，矽力-KY還可望受惠晶片漲價與中國大陸半導體自主化效益，今年營運將可更上層樓，續創歷史新高。

矽力-KY今天在市場買盤持續積極湧入下，股價延續強勁走勢，一度達2995元，大漲255元，漲幅達9.3%。

另一方面，大立光去年營運則面臨下滑壓力，總營收559.44億元，年減7.9%，每股純益182.86元，年減13.2%，今年1、2月動能依然疲弱，影響股價表現疲弱，今天一度被矽力-KY追平，面臨股王寶座保衛戰。（中央社）

（5）友達觸及漲停 群創也強攻逾8%漲幅

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）股價再度衝高，盤中友達一度觸及漲停板，大漲1.35元，報15.25元成交量則突破39萬張。群創盤中最高價則寫下14.25元，迄上午10：45的市價，仍暫報14.15元，大漲逾8%，成交逾32萬張。雙虎短多表現搶眼。

友達目前出現KD指標低檔黃金交叉，群創則是站回五日均線，似有效突破橫盤整理；彩晶（6116）則提早於12日衝高反彈，13日走勢續強，盤中勁揚逾7％。

根據集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處顯示，受惠於疫情推升宅經濟發酵，包含監視器產品在內的IT產品需求續強，惟監視器面板供給遭其他產品產能排擠、IC短缺嚴重，供需缺口擴大。

而受曲面面板需求推升，友達將增加曲面產品產能，預期2021年曲面面板市占將近五成，成曲面面板市場龍頭。

銷售方面，在電競、曲面液晶監視器需求挹注下，預估友達監視器面板市占率可望提升至18％。（工商時報 鄭郁平）

（6）外資看好定價策略首季發酵 晶技創近20年高

外資法人看好石英元件大廠晶技定價策略從第1季開始發酵、帶動今年業績獲利續創新高。晶技今天走強，一度觸及漲停88.4元，創2001年4月下旬以來高點。

亞系外資法人報告指出，晶技產品定價策略可望從今年首季發酵，溫度補償晶體振盪器（TCXO）、溫度感應石英晶體（TSX）等石英產品供給吃緊，但市場需求強勁，產品價格可望續揚。

儘管晶技去年第4季業績基期高，不過，外資法人預期，今年第1季業績不淡，加上美系大廠5G智慧型手機對石英元件拉貨穩健，以及產品定價環境有利，估晶技首季業績僅較去年第4季下滑1成左右，單季有機會超過新台幣29億元，創同期新高，優於往年同期季減15%到20%幅度，晶技今年首季每股純益可逼近1.2元，單季獲利超過3.7億元，較去年同期成長45%以上。

展望今年，外資法人預期，晶技今年石英元件產品平均銷售價格（ASP）成長可期，加上5G和Wi-Fi 6應用拉貨強勁。

此外，也可續切入美系智慧型手機新品供應鏈，今年業績和獲利可望逐季成長，全年業績目標可到新台幣125億元，較去年110.48億元成長13%到15%區間，稅後淨利可超過17.5億元，較去年估15億元成長2成以上，每股純益可超過5.6元，業績獲利續創歷史新高。

晶技擬砸下人民幣1億元（約新台幣4.311億元）在中國大陸寧波設立新公司寧波晶創科技，除了整合車用石英元件產能，也鎖定電動車和先進駕駛輔助系統（ADAS）車用智能化應用。

晶技積極布局車用石英元件，公司表示，目前車用產品占業績比重約5%，預估到2025年，相關占比目標提升到1成。

展望今年資本支出，晶技預估，規模約新台幣10多億元，主要布局新石英晶體製程。今年初整體產能擴充幅度可到8%到10%。（中央社）