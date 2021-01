1/13上市、櫃企業營運快報

今(元/13)日上市、櫃企業營運快報如下:

1.電源供應器廠博大(8109)自結2020年每股稅前盈餘為5.45元,延續去年第4季醫療及鐵道工程需求,博大預估,今年第1季業績可望優於去年同期。

2.勞退金自提人數破10%!顯見國人退休理財意識提高,國內少見的退休金融商品亦受到市場高度關注,其中又以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為台股基金規模最大。

其繼2020年10月首度月配息後,首度年終配息預計今年1月15日發放,當次月配息與年終配息之合計配息金額達0.8512元,配息率約9.25%,投資人提前收到年終大禮。

3.普生(4117)旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑獲台灣衛福部食藥署(TFDA)核發新型冠狀病毒抗體檢驗試劑專案製造許可,同時持續進行美國、東南亞等地相關認證申請。

4.華碩於台北時間13日凌晨舉行CES 2021首場線上新品發布會「ROG For Those Who Dare」,推出電競品牌ROG玩家共和國家族中的Strix Scar、Strix Scar G、Zephyrus等系列,和具有外接顯卡模組的Flow X13等八款電競筆電新品,且全數採用超微AMD Ryzen 5000系列行動處理器平台,大舉擴展AMD的電競筆電系列產品線。

5.宏碁(2353)發表全新Nitro 5電競筆電以及Aspire 5與Aspire 7系列筆電,全面搭載AMD Ryzen 5000系列行動處理器。

全新一代AMDRyzen行動處理器提供筆電高速、高效的性能表現,最高可支援八核心處理器,且採用新一代RAM,結合低耗能高頻記憶體,數據處理速度最高可達兩倍,Nitro及Aspire系列讓市場耳目一新。

6.台苯林園廠廢水槽發生氣爆,台苯昨公告指出,事故造成2名作業人員輕度燒燙傷,隨後已送醫,氣爆事故對財務、生產、營運沒有重大影響。

7.生展與金穎生技昨共同宣布,生展將以每股22.82元、總金額2.73億元參與金穎私募,完成後將持有30.08%股權,雙方藉由私募案深化合作,共同拓展微生物發酵全球市場。

8.高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越(3540)發布幻銀ARGENT系列產品,公司於2021國際線上電腦展陸續發布艾坦Divider TG強化玻璃機殼系列及幻銀ARGENT系列產品等多項新產品,由於電競及遠距生活相關PC需求穩定,曜越預估,今年上半年將優於去年同期,全年業績亦可望比去年好。

9.國安基金昨公布去年第4季財報,第7次護盤前後207天,共投入新台幣7.57億元,已全數出脫持股,最終淨利2.58億元,換算投報率約3成,遠勝先前兩次進場表現。

10.車用零配件廠元創精密車業布局電動車領域,獲中國大陸天際電動車零配件開發訂單,也持續獲得中國大陸車廠新款燃油車訂單。

展望今年營運,元創精密車業看好中國大陸車市持續升溫,公司近年擴大新能源車與電動車業務,目前已持續接獲包括上海汽車、上汽大眾以及東風日產、鄭州日產等車廠新款燃油車訂單,也獲得新進電動車廠天際電動車的零配件開發訂單。

11.2021年台北國際書展擁抱國際,將於26日開展!吸睛亮點包括主題國韓國、歐盟館凝聚十國聚焦「2020歐盟文學獎」,以及義大利「波隆那插畫展」、「漫畫 – 義大利製造」等兩大重要展覽都將來台展出。但受到疫情影響,將採實聯制,要求大眾先上網登錄或現場掃描身分證,並規劃入場人數逾2萬時,將進行人流管控。

12.因應國內旅遊帶動餐旅消費市場擴大後的人力需求,香格里拉台南遠東國際大飯店將於1月20日及2月20日舉辦兩場招募人才活動,從基層餐飲服務、房務員、清潔員、總機話務員、安全人員,到專業工程技術人員、救生員及中西廚師等職務,期能招募志加入國際豪華五星級連鎖品牌的從業人員。

13.百德機械旗下美國Winbro布局航太及半導體產業均有斬獲,百德董事長謝瑞木表示,百德目前訂單能見度看到今年4月,第一季營運與去年第四季相當或稍好,2021年營收會比2020年好一點,全年力拚至少損益兩平或小賺。

14.台股去年飆歷史高峰,台股基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金,繼2020年10月首度月配息後,15日將首度發年終配,合計當次月配息與年終配息金額0.8512元,配息率約9.25%。