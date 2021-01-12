1/13盤前掃描》疫情恐慌 11檔防疫股不怕
北部某中大型專責醫院爆出「醫院感染」，為台灣第二度發生院內感染，消息拖累台股12日盤中一度重挫近百點，防疫概念股卻逆勢傳捷報。
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北部醫院爆感染 股民瘋搶防疫股
防疫概念股目前擁「高殖利率」、「低本益比」兩大利多，相關個股2020全年每股獲利自過去不到1元，攀升至逾15元…閱讀全文
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英特爾高層在2020年底曾透露，公司打算將名叫「DG2」的第二代獨立繪圖晶片委外生產，最新消息指出…閱讀全文
三星猛下單 聯電28奈米滿載
晶圓代工廠聯電28奈米接單暢旺，受惠於三星擴大釋出5G智慧型手機影像訊號處理器（ISP）訂單，第一季產能利用率達滿載…閱讀全文
散裝船運市場 淡季旺到翻
散裝船運業者分析，過去散裝船運市場在聖誕節前就開始進入淡季，今年因為去年第四季旺季不旺，有延遲上漲的現象…閱讀全文
矽力逼宮股王 吹響號角
股后矽力12日獲摩根士丹利升評，台積電將帶頭調漲代工價，晶片廠可望順利轉嫁成本，成為半導體新循環受惠者…閱讀全文
聯發科奔千金 外資高喊1,330元
外資圈最樂觀代表里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝再度調升，直指聯發科幾乎全產品線訂價能力上揚、市占率並節節攀高…閱讀全文
美股︱ 金融股表現強勁 三大指數收紅盤
投資人持續聚焦美國眾議院對川普的彈劾行動，以及拜登新一波的大規模紓困方案，美國股市在周一回吐後，周二收市平穩…閱讀全文