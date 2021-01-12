1月12日一分鐘強弱勢股
1月12日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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亞諾法(4133)
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10.00
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新冠肺炎疫情全球確診數超過9千萬例，防疫概念股漲勢再起
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康那香(9919)
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10.00%
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疫情憂慮增溫，資金湧入生技、口罩族群，外資買盤轉趨積極
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車王電(1533)
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9.94
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旗下華德動能電動巴士陸續交車，成長題材看旺，股價連四日漲停
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恆大(1325)
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9.90
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新增兩本土確診案例，防疫概念股強勢吸金，股價強彈挑戰月線
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鴻準(2354)
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9.90
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搭電動車布局利多，三大法人偏多操作，KD指標向上
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致茂(2360)
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9.89
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AIoT帶動高速運算晶片需求大增，股價強攻200元整數大關
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元翎(4564)
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9.87
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多方搶補力道猛烈，外資連二買，帶量收復半年線、年線
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祺驊(1593)
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9.85
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可望打入美家用健身大咖供應鏈，今年來股價頻頻攻高
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金麗科(3228)
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9.77
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IC設計接掌多方主流，去美化效應加持，重返200元大關之上
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瑞基(4171)
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9.64
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新冠檢測需求暢旺，今年各季營收可望挑戰高峰
製表：陳昱光
1月12日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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威致(2028)
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10.00
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調節賣壓出籠，股價失守月線關卡，KD指標下彎
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淳安(6283)
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10.00
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市場追高意願不足，50元整數大關不保，跌落五日線
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陽明 (2609)
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9.98
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航運股上沖下洗，投信連三日賣超，壓抑股價表現
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同致(3552)
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9.96
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電動車概念股走勢兩樣情，外資獲利了結，KD高檔反轉向下
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青雲(5386)
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9.93
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比特幣單日暴跌逾1成，拖累板卡族群成盤面重災區
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天宇(8171)
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9.80
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特定資金調節出場，連兩日苦吞跌停，跳空摜破季線
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長榮(2603)
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9.61
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三大法人大砍持股，股價跌落40元整數關卡之下
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海光(2038)
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7.99
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鋼筋族群漲勢熄火，回測月線支撐，外資逆勢連八買
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映泰(2399)
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7.51
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比特幣重摔拖累，調節賣壓沉重，KD指標低檔徘徊
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第一銅(2009)
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7.31
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確診人數攀升，市場憂衝擊復甦腳步，原物料族群拉回整理
製表：陳昱光
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