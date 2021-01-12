1月12日一分鐘強弱勢股

1月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

亞諾法(4133)

10.00

新冠肺炎疫情全球確診數超過9千萬例，防疫概念股漲勢再起

康那香(9919)

10.00%

疫情憂慮增溫，資金湧入生技、口罩族群，外資買盤轉趨積極

車王電(1533)

9.94

旗下華德動能電動巴士陸續交車，成長題材看旺，股價連四日漲停

恆大(1325)

9.90

新增兩本土確診案例，防疫概念股強勢吸金，股價強彈挑戰月線

鴻準(2354)

9.90

搭電動車布局利多，三大法人偏多操作，KD指標向上

致茂(2360)

9.89

AIoT帶動高速運算晶片需求大增，股價強攻200元整數大關

元翎(4564)

9.87

多方搶補力道猛烈，外資連二買，帶量收復半年線、年線

祺驊(1593)

9.85

可望打入美家用健身大咖供應鏈，今年來股價頻頻攻高

金麗科(3228)

9.77

IC設計接掌多方主流，去美化效應加持，重返200元大關之上

瑞基(4171)

9.64

新冠檢測需求暢旺，今年各季營收可望挑戰高峰

製表：陳昱光

1月12日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

威致(2028)

10.00

調節賣壓出籠，股價失守月線關卡，KD指標下彎

淳安(6283)

10.00

市場追高意願不足，50元整數大關不保，跌落五日線

陽明 (2609)

9.98

航運股上沖下洗，投信連三日賣超，壓抑股價表現

同致(3552)

9.96

電動車概念股走勢兩樣情，外資獲利了結，KD高檔反轉向下

青雲(5386)

9.93

比特幣單日暴跌逾1成，拖累板卡族群成盤面重災區

天宇(8171)

9.80

特定資金調節出場，連兩日苦吞跌停，跳空摜破季線

長榮(2603)

9.61

三大法人大砍持股，股價跌落40元整數關卡之下

海光(2038)

7.99

鋼筋族群漲勢熄火，回測月線支撐，外資逆勢連八買

映泰(2399)

7.51

比特幣重摔拖累，調節賣壓沉重，KD指標低檔徘徊

第一銅(2009)

7.31

確診人數攀升，市場憂衝擊復甦腳步，原物料族群拉回整理

製表：陳昱光

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組