美系拉貨強 秀育躍興櫃黑馬

2020年12月營收已全數公布，興櫃股12月營收年月雙增家數逾百家，而在台股高檔震盪之際，12月營收亮眼的個股，受基本面強力支援，股價表現強勢。而在排行榜中，共多達6檔個股12月營收繳出年月雙增佳績，而當中名次大躍進的秀育（6737）、長榮鋼（2211），則分別受遠距商機、台商回流等利多激勵下，營收月增落在兩成左右。

興櫃2020年12月營收前十大個股，均為營收常勝軍，除首位仍由遠壽奪下外，前6名排序亦與11月全數相同，2～6名分別為力積電、燁聯、展碁國際、瑞鼎及三商家購。而鍵盤供應商秀育、鋼鐵大廠長榮鋼則以黑馬之姿竄升至7、8名，伊雲谷、永豐實分別居第9、10名。

秀育2020年第四季，受惠美系客戶高階電競平板鍵盤拉貨積極，且新開發之電競投影鍵盤即將出貨，12月營收高達10.5億元，月增19.6％、年增284％，較2019年同期大增了7.75億元，改寫單月歷史新高；推升全年營收衝上59.5億元，年增逾七成，帶動股價11日大漲6.53元。展望後市，法人指出，秀育目前與美系客戶產品供貨合約至3月，惟今年年初因適逢淡季、農曆過年，拉貨動能恐稍微趨緩。

全球鋼市見到近年來難得一見的大榮景，長榮集團小金雞長榮鋼鐵，受惠台商回流，包括營建大樓、電子科技廠擴廠、危老都更等案量充沛，推升2020年12月營收10.47億元，月增23.56％、年減9.96％，惟2020年2月疫情爆發以來新高。法人指出，長榮鋼訂單排至2022年，今年更已近滿單。新營廠既有產能今年全產將開出，可望展現擴廠效益，營運有望較去年更佳。