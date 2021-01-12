業績前十強 電子股搶鏡

上市櫃公司2020年12月營收出爐，全年營收前十強，其中義隆（2458）、國巨（2327）、圓剛（2417）、宏捷科（8086）、松翰（5471）等多達九檔電子股，2020年累計營收年增幅都超過五成，圓剛（2417）、明泰（3380）、驊訊（6237）等年營收更翻倍成長，今年元月來獲法人買超，後續行情持續受注目。

根據台新投顧彙整資料顯示，2020年營收前十強，包含義隆、國巨、圓剛、宏捷科、富旺、松翰、世芯-KY、明泰、立積、驊訊等，電子股佔達九檔，僅富旺為非電子股；其中半導體相關義隆、宏捷科、松翰、世芯-KY、立積以及驊訊等，義隆2020年營收突破百億元、達150.99億元、年增幅59.15％，宏捷科、松翰及世芯-KY等全年營收年增幅，也都超過六成，而立積及驊訊年增幅更達94.58％、104.29％。

被動元件大廠國巨2020年營收676.52億餘元，雖然不及2018年業績高峰時的771億餘元，但年增幅已拉高為63.86％；圓剛及明泰兩檔轉機股，2020年營收更大幅衝高，年增幅各達139.77％、103.28％。唯一非電子股富旺業績也幾近倍數成長，全年營收31.94億餘元、年增幅96.87％。

檢視該十檔營收亮眼股，今年元月來法人都有加碼動作，尤以義隆的三大法人累計買超量2.38萬張居首，國巨8,029張及圓剛5,167張分居二、三名，宏捷科及富旺各獲法人買超4,626張、4,275張，其餘的松翰、世芯-KY、明泰、立積、驊訊等，累計買超量介於2,400張到4,000張之間，支撐義隆、國巨、宏捷科、世芯-KY、立積及驊訊等目前股價都來到波段高檔區。