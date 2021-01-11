1/12盤前掃描》台積效應 供應鏈水漲船高
台積電14日（周四）將召開線上法說會，法人、投資人無不引領期盼著，11日台積電股價再締新猷，護國神山的光芒也帶旺半導體供應鏈一併受到法人追捧。
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台積電效應 供應鏈水漲船高
英特爾本月22日法說會將釋出外包決定，即使不外包，自製CPU趨勢熱絡下，台積電依舊能持續吃下CPU代工市場…閱讀全文
日月光 漲價三成照樣爆單
2021年上半年封測事業同樣接單暢旺且全線滿載，不僅華為海思產能缺口已全數回補，現有封測產能已完全供不應求…閱讀全文
金控大爆發 連二年獲利登新高
國泰金獲利表現佳主要受惠股債雙漲，2020年底合併淨值達9,068億元，創下歷史新高，每股淨值來到61.1元…閱讀全文
美科技股財報周 台供應鏈吸睛
蘋果及特斯拉法說，分別在27、29日舉行，美台重量級科技企業將釋出第一季展望，財報周概念股股受矚目…閱讀全文
萬海、陽明 12月營收同創高
貨櫃海運市場在聖誕節與新年假期，碼頭工人休假，加上疫情因素，港口擁塞問題更加惡化，貨船排隊候港及缺櫃情況更形加劇…閱讀全文
美股︱眾院啟動彈劾川普程序 三大指數挫
由於美國政局出現動盪，加上新冠疫情反彈，打壓市場情緒，周一美國股市甫開盤便自高點回落，道瓊工業指數盤中一度重挫265點…閱讀全文
中鋼上月營收亮眼 16個月新高
中鋼12月盈餘可望優於11月，並達到一定的盈餘標準，1萬餘名員工於農曆年前領到「產銷獎金」大紅包的希望愈來愈濃…閱讀全文