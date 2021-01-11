1月11日一分鐘強弱勢股
1月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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第一銅(2009)
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10.00
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為銅片供應商，銅價創高，營運逐漸擺脫虧損陰霾，前景看俏
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華晶科(3059)
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9.97
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與高通合作，以無線科技打造5G mmWave智慧工廠
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中航(2612)
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9.97
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大陸對鐵礦砂需求強，推升BDI指數及運價走揚，股價漲停
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和勤(1586)
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9.96
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為精密沖壓廠，車市旺季效應，單月營收連續四月創新高
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華義(3086)
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9.96
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結盟網銀國際，全面接手代理營運業務，營運轉佳
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立積(4968)
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9.94
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大陸5G、WiFi 6起飛，帶動WiFi 6產品出貨成長
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十銓(4967)
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9.92
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為記憶體模組廠，去年營收創歷史新高，今年將成長2成
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群聯(8299)
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9.91
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處分業外收益挹注，營收及獲利創高，每股配息逾22元
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慧洋-KY(2637)
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9.86
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12月營收創高，去年轉盈，今年EPS上看4元
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車王電(1533)
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9.83
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電動車及汽車零件股夯，去12月營收年增169.88%
製表：王淑以
1月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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地心引力(3629)
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10.00
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12月營收7768萬元，年減34%，股價跌停
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天宇(8171)
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10.00
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12月合併營收年減36%、月減41%，營運低迷
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辣椒(4946)
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9.99
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12月合併營收僅有280萬元，年減87%，月減9%
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富旺(6219)
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9.91
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處份桃園南崁工業區不動產9.1億元的挹注，惟利多出盡
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慧友(5484)
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9.78
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12月合併營收為2848億元，年增89%，漲多修正
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杭特(3297)
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8.42
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12月合併營收1489萬元，年減5.26%，月減3%
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基勝-KY(8427)
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8.04
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12月合併營收2.33億元，年減65%，整年度衰退三成
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凱鈺(5468)
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7.19
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凱鈺列注意股，去年11月每股虧損0.02元
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統新(6426)
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6.17
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12月合併營收0.42億元，年減29%，月減26%
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玉晶光(3406)
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5.41
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舜宇光學擴產及大立光價格競爭，法人估玉晶光最壞未過去
製表：王淑以
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