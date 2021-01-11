1月11日一分鐘強弱勢股

1月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

第一銅(2009)

10.00

為銅片供應商，銅價創高，營運逐漸擺脫虧損陰霾，前景看俏

華晶科(3059)

9.97

與高通合作，以無線科技打造5G mmWave智慧工廠

中航(2612)

9.97

大陸對鐵礦砂需求強，推升BDI指數及運價走揚，股價漲停

和勤(1586)

9.96

為精密沖壓廠，車市旺季效應，單月營收連續四月創新高

華義(3086)

9.96

結盟網銀國際，全面接手代理營運業務，營運轉佳

立積(4968)

9.94

大陸5G、WiFi 6起飛，帶動WiFi 6產品出貨成長

十銓(4967)

9.92

為記憶體模組廠，去年營收創歷史新高，今年將成長2成

群聯(8299)

9.91

處分業外收益挹注，營收及獲利創高，每股配息逾22元

慧洋-KY(2637)

9.86

12月營收創高，去年轉盈，今年EPS上看4元

車王電(1533)

9.83

電動車及汽車零件股夯，去12月營收年增169.88%

製表：王淑以

1月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

地心引力(3629)

10.00

12月營收7768萬元，年減34%，股價跌停

天宇(8171)

10.00

12月合併營收年減36%、月減41%，營運低迷

辣椒(4946)

9.99

12月合併營收僅有280萬元，年減87%，月減9%

富旺(6219)

9.91

處份桃園南崁工業區不動產9.1億元的挹注，惟利多出盡

慧友(5484)

9.78

12月合併營收為2848億元，年增89%，漲多修正

杭特(3297)

8.42

12月合併營收1489萬元，年減5.26%，月減3%

基勝-KY(8427)

8.04

12月合併營收2.33億元，年減65%，整年度衰退三成

凱鈺(5468)

7.19

凱鈺列注意股，去年11月每股虧損0.02元

統新(6426)

6.17

12月合併營收0.42億元，年減29%，月減26%

玉晶光(3406)

5.41

舜宇光學擴產及大立光價格競爭，法人估玉晶光最壞未過去

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組