航運掌舵 無懼震盪42檔踩在浪上

台股今（11日）加權股價指數收盤報15,553.75點，漲89.8點，漲幅0.58％，成交量為3,051.56億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計第一銅、鴻準、中美實、映興等42檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有53檔，前10名皆漲停為第一銅（2009）、鴻準（2354）、鈺邦（6449）、倉佑（1568）、勝德（3296）、華晶科（3059）、中航（2612）、耀登（3138）、凌陽（2401）、立積（4968）。

今日有檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為歐格（3002）、慧友（5484）以上2檔為跌停，其餘有淘帝-KY（2929）、基勝-KY（8427）、燦星網（4930）、中福（1435）、日成-KY（4807）、偉聯（9912）、佳和（1449）、南亞科（2408）。

上市成交量前10名個股聯電（2303）、長榮（2603）、群創（3481）、開發金（2883）、友達（2409）、華邦電（2344）、新光金（2888）、廣宇（2328）、彩晶（6116）、凌陽（2401）。

上櫃有38檔5％以上漲幅，漲幅前10名全為漲停有映興（3597）、全譜（6228）、中美實（4702）、IET-KY（4971）、和勤（1586）、華義（3086）、勤凱（4760）、森田（8410）、長盛（3492）、群聯（8299）。

今日上櫃有23檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前7都是跌停有天宇（8171）、地心引力（3629）、辣椒（4946）、得利影（6144）、富旺（6219）、大世科（8099）、康聯訊（3672），跌幅前10名還有宇智（6470）、杭特（3297）、凱鈺（5468）。

上櫃成交量前10名為佳邦（6284）、宏捷科（8086）、精星（8183）、威剛（3260）、同致（3552）、精材（3374）、品安（8088）、漢磊（3707）、宏遠證（6015）、光洋科（1785）。

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