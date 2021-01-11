外資看好WiFi6快速起飛 立積亮燈鎖漲停

大陸全力拚5G、WiFi6起飛，將帶動WiFi6相關產品出貨未來幾年內快速成長，立積（4968）營運藉此也將順勢看漲，美系外資就看好，WiFi6相關產品出貨3年內將成長4倍、上看5.8億台，立積今挾基本面題材，盤中即攻上漲停475.5元鎖住。

最新美系外資就指出，大陸全力拚5G，故在5G、WiFi6等相關布建展現積極，低階的5G智慧型手機在去年就開始快速成長，朝向1Gb行動網路連結邁進，不僅如此，大陸為拚達成5G網路全面覆蓋，預期今年將持續加速WiFi6路由器滲透率，全年滲透率可望上看25~30％，故將帶動WiFi6相關產品出貨，預計相關產品出貨從2020年的1.4億台，3年內成長達4倍、上看5.8億台。

立積2020年12月合併營收達5.55億元、年成長111.5％、月成長0.2％，寫單月歷史次高水準；累計第四季合併營收達16.69億元、年增加98.8％；2020年全年合併營收為53.5億元，相較2019年大幅成長94.6％。

立積聚焦於WiFi的功率放大器（PA）、射頻前端模組（FEM）業務，長線動能來自於大陸品牌智慧型手機WiFi FEM市占率穩定成長，WiFi6的換機潮，以及全球網路業者WiFi6標案強勁成長，法人就樂觀看好，立積2,020~2022年營收複合成長率為26％、獲利則為32％。

（時報資訊 王逸芯）

延伸閱讀

WiFi旺 立積訂單排到Q2