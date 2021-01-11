聯電航運撐盤 台股寫15,518點新高後整理

儘管台積電回檔修正，不過鴻家軍和航運股撐盤，台股早盤一度翻紅走堅，最高來到15518點，再創台股新高，但盤中翻黑再回到平盤上下整理，走勢震盪。法人表示，類股持續輪動，若大盤守住5日線走勢仍強，月線不破代表多頭持續。

台股今天開盤在平盤下整理，台積電早盤回檔修正，不過鴻海翻紅、鴻家軍包括廣宇一度觸及漲停35.5元、鴻準跳空鎖漲停61.6元、乙盛強勢漲幅逾5%，大盤翻紅走堅，早盤最高來到15518.77點，漲54.82點，再創台股盤中歷史新高。不過大盤隨後再回平盤下，走勢震盪。

到10時50分，台股加權指數來到15465.79點，上漲1.84點，成交值來到新台幣1840.38億元，其中電子股盤中小跌0.04%，金融股小跌0.1%。

主要電子權值股整理，鴻海盤中來到107元，下跌0.93%，晶圓代工龍頭台積電盤中來到577元，小跌0.52%，聯電逆勢上漲來到49.2元，漲2.82%。股王大立光來到3080元，漲1.32%。

聯發科盤中來到848元，漲1.19%，華邦電來到28.65元，下跌1.21%，南亞科來到91.8元，下跌5%。

航運股盤中漲2.9%，其中長榮來到42.6元，漲5.7% ，陽明來到28.4元，漲4%，萬海來到50.4元，漲3.9%。

兆豐國際投顧表示，台股早盤一度再創歷史新高，主要延續上週台股和美股收高走勢，不過盤中追高意願降、賣壓開始浮現，加上台積電美國存託憑證（ADR）9 日終場收在118.69美元，下跌2.74%、南亞科財報不佳、美股費半指數走跌，台股盤中漲多回檔，預估今天量能約3400億元左右。

展望台股後市，兆豐國際投顧指出，台股上週漲幅超過4.9%，今天回檔整理屬合理範圍，儘管電子和半導體休息，航運等非電子股走堅，散裝貨運強勢，代表類股持續輪動，大盤仍在5日線約15217點之上，若持續守住5日線走勢仍強，月線約14592點不破代表多頭持續。