1/11上市、櫃企業營運快報

今（元/11）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.達能（3686）公佈12月營收為998萬元，較去年同期成長11.93％。12月初矽原料供應量充足，多晶矽價格在市場供需壓力下，持續微幅下滑。

不過12月下旬則因新年假期及下游廠商在農曆年關前的備貨需求，多晶矽價格反而略為回升，因此達能科技12月產品售價雖與上個月持平，營業收入則受匯率影響較前月微幅下滑，不過相較於去年同期業績仍有11.93％成長。

2.台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)2020年12月自結營收為2.96億元，創歷史同期新高，月成長1.41%、較前年同期成長4.98%。2020年全年營收為31.15億元，年增3.41%，亦是歷史最佳年度表現。預期市況需求熱絡，今年營運展望穩健成長。

3.櫃買中心今將召開上櫃審議委員會，審議西北臺慶科技公司（3357）申請上櫃案。

西北臺慶科技聚焦動元件電感商機，申請時資本額9億1,000萬元，董事長為謝明諺。

公司2019年度之合併營業收入為33億5,191萬元，稅後淨利為4億3,941萬元，每股盈餘為4.77元。2020年前三季之合併營業收入為32億6,986萬元，稅後淨利為5億6,008萬元，每股盈餘為6.10元。

4.浩鑫(2405)去年起中止低毛利的NB代工業務，致整體營收較去年減少，但公司轉型科技醫療已見成績，旗下子公司暄達醫學全年營收亦較2019年成長，去年第四季受惠醫療級氣墊床歐美訂單穩定增加，以及「負壓傷口治療機」開始出貨帶動下，更創下單季營收歷史新高表現。

浩鑫本身新開發的醫療健康Kiosk與防疫機亦已分別進駐連鎖藥局通路與醫學中心。

5.特殊尺寸利基型觸控顯示器廠商富動科技（6813）公告2020年合併營收達1.92億元，年增60.96％。

富動科指出，2020年受惠美中貿易戰影響，使觸控顯示器訂單陸續回流台灣，帶動富動科營收近年來穩健走揚，展望今年，不僅轉單效應可望延續，自有產品亦將持續拓展，全年樂觀可期。

6.由於國際廢鋼原料行情波動不大，豐興11日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤，其中鋼筋在連七漲後，首度平盤。

豐興開盤後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元，鋼筋每公噸牌價維持19,900元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。

7.美時（1795）受惠戒毒癮藥銷售成長，2020年營收達105.89億元，首度突破百億元大關，創下歷史新高，年增大幅成長15.4%，晉升台灣少數年營收規模達到百億元的學名藥廠。

該公司去年12月自結合併營收為10.11億元，月增5.6%。累計第4季營收達29.92億元，季成長近4%，寫下2020年單季營收「季季增」的營收佳績。

8.記憶體模組大廠廣穎電通（4973）公佈2020年12月及第四季合併營收，雙創2020年高點，累計全年合併營收為43.70億元。

廣穎去年12月營收為4.40億元，月增15.1％，相較2019年同期成長16.9％，不僅月增與年增均有雙位數成長的好成績，且為2020年單月營收最高點，更創下近33個月以來新高紀錄，營收表現亮眼。