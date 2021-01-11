1/11盤中焦點股 重點摘要

今（元/11）日熱門焦點股如下：

（1）聯電力行廠停電陸續復工 開高趨堅

晶圓代工廠聯電竹科廠9日下午發生異常停電事故，公司指出力行廠區持續復工中，少數客戶出貨日期可能受影響。聯電今天股價小漲開出，之後震盪走高，迄上午11：05的市價暫報49.9元，上漲4.28%，而盤中高點一度再突破50元大關，達50.1元，表現不錯。

聯電位於新竹科學園區的廠房9日下午傳出發電機故障，聯電在官網說明，9日下午發生GIS異常停電事故，造成廠內短時間電力中斷，事件發生後，公司立即啟動緊急應變程序，已陸續回復生產中。

聯電指出人員安全與設備正常無虞，力行廠區目前持續復工中，對聯電整體財務業務無重大影響；公司與少數出貨日期可能受影響客戶，會密切更新最新出貨狀況。

投顧法人分析，相關干擾類似地震，後續生產不受影響，發生跳電廠區產能主要集中在0.6微米到90奈米，約占聯電總產能13%，若以最壞情況1.5個月產能全報廢情況分析，影響聯電全年業績僅1.6%，程度輕微。

外資法人8日買超聯電達8萬2598張，是外資法人當日買超最多的個股，三大法人8日買超聯電達9萬3744張。

聯電在面板驅動IC與電源管理晶片需求強勁帶動下，8吋晶圓代工產能已經供不應求，法人指出若聯電竹科廠跳電影響8吋晶圓生產，聯電本身產能將更吃緊，另一晶圓代工廠世界先進可能因此受惠。

聯電接單暢旺，8吋晶圓代工價格陸續調漲後，12吋晶圓代工價格也開始跟進調漲。世界先進與力積電也紛紛跟進調漲8吋晶圓代工價格。

聯電去年12月中旬通過新台幣286.56億元資本預算執行案，將擴充南科廠12吋產能，以28奈米製程占大宗，因應客戶強勁需求。法人預期，受惠漲價效益，聯電今年營收與獲利可望同步攀高。

聯電去年12月自結合併營收新台幣152.88億元，年增14.35%，法人指出創近年單月次高，累計去年全年合併營收1768.21億元，年增19.3%，法人指出創歷年第3高。（中央社）

（2）台積電漲多修正 靜待法說與英特爾洽談代工發展

外電報導英特爾（Intel）與台積電洽談將部分最好晶片委由代工生產，不過，台積電今天早盤股價回檔修正，一度來到574元，小跌1%。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，英特爾已與台積電及韓國三星洽談，討論將英特爾部分最好的晶片交由這兩家公司代工生產，其中英特爾可能委託台灣代工的任何組件，最早可能要等到2023年才會上市，而且可能會根據其他台積電客戶已使用的既有製程。

外資法人報告指出，過去1年英特爾已有部分測試晶圓的項目在台積電展開，包括今年上半年預計推出採用6奈米製程的繪圖處理器，以及預估今年下半年量產、應用在行動平台採用5奈米製程的Atom核心處理器。

外資法人預期，今年大約有5%應用在筆電的英特爾處理器將委外由台積電代工生產，不過，英特爾可能不會把大量的4奈米和5奈米先進製程委外由台積電代工，因為考量效能和成本，英特爾自製跟委外相差不多。

法人預估，若英特爾和台積電在3奈米製程處理器代工達成協議，不排除今年台積電的資本支出將再上調。

台積電法人說明會將於14日登場，外資法人預期，台積電第1季營運表現淡季不淡，有機會小幅季增，持續受惠高效能運算和5G晶片帶動先進製程稼動率，估第1季毛利率可維持去年第2季以來單季53%左右高檔水準，今年首季獲利有機會較去年第4季小幅成長，突破新台幣1400億元可期，每股稅後純益可超過5.4元，有機會再創新高。

台積電5奈米製程去年下半年大量生產，其中晶圓18廠主要生產5奈米製程產品，去年全年營收比重估約8%，預估今年5奈米製程業績占比可望大幅提升。

上週台積電在台股現貨股價獲法人買盤青睞，股價連漲5天，合計單週大漲50元，漲幅達9.43%，市值激增新台幣1.29兆元。外資法人從去年12月24日到今年1月8日，已經連續11個交易日買超台積電累計達5萬8097張，三大法人連續11個交易日買超台積電累計達6萬781張。

台積電去年總營收達新台幣1.33兆元，年增25.2%，創歷史新高，不過，隨著工作天數減少，加上新台幣升值影響，台積電去年12月營收滑落到1173.65億元，月減6%，是5個月新低。台積電去年第4季營收3615.33億元，季增1.43%，表現符合預期，刷新單季業績歷史新高。

台積電持續布局先進製程，過去約每2年推進一個世代製程技術，去年下半年5奈米製程大量生產，台積電同時規劃3奈米將於2022年下半年量產，當3奈米量產後，年產能將超過每月60萬片12吋晶圓規模；外界推估台積電2奈米約在2025年量產。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：2020年獲利墜七年低谷，早盤股價跌近4.8%，摔出5日線。

2.威剛(3260)：去年第4季營收攀30季高，看好記憶體後市，投信8日擴大買超588張，盤初股價衝78.6元、漲幅達8.7%，越過前高。

3.廣穎(4973)：去年12月營收年增16.94%、全年增13.66%，盤初放量強彈逾6%，一舉收復5日線、月線。

4.第一銅(2009)：去年12月營收年增6.84%、外資持續買超，早盤急拉漲停鎖死，突破30元大關。

5.海光(2038)：去年12月營收年增8.75%，帶動早盤股價彈升逾3%。

6.倉佑(1568)：特斯拉、Apple car引爆汽車零件股多頭熱情，盤初人氣升溫、股價急拉漲停鎖死。

7.車王電(1533)：汽車零件股夯，加上去12月營收年增169.88%，今早噴量急拉漲停。

8.慧洋-KY(2637)：上月營收創高，去年轉盈，今年EPS上看4元，早盤衝上漲停價，跳上26.75元新天價。

9.中航(2612)：不畏列入警示股，去年11月每股賺0.36元，上月營收年減13.42%，股價仍強彈衝上35.85元漲停。

10.台達化(1309)：去年12月營收年增28%，晨盤上漲逾3%，重返月線。

11.厚生(2107)：不畏外資再度轉賣超，上月營收年增86.87%，推升早盤上揚近3%。

12.立積(4968)：WiFi 6夯，上月營收年增逾1倍、上季衝刺高、去年翻倍，股價強漲逾8%。

13.愛普(6531)：去年12月營收年增逾3成，晨盤上攻漲逾6%，續寫波段新高價。

14.瑞昱(2379)：上月營收創半年低，去年續寫新高，早盤上揚逾4%。

15.日月光投控(3711)：上季營收優預期，攜去年齊衝新高，人氣高漲，股價上漲逾2%。

16.國巨(2327)：上季、去年業績紅不讓，Q1稼動率維持高檔，股價來到600元門前，上漲逾4%。

17.鴻準(2354)：電動車市場淘金，今年營收要拚逾1500億元，多方雄心壯志亮燈漲停。

18.興勤(2428)：車用需求優於預期，Q1業績無虞，股價續走多，一度突破180元。

19.華新科(2492)：積極擴充LTCC產能，搶全球市場，今早上攀約3%，逼近前高。

20.晉倫(6151)：供需吃緊，客戶急搶單，首季可望延續第四季旺季動能，推升股價大漲逾8%。

21.華榮(1608)：外資連2日買超，早盤挾量漲4%，收復短均。

22.直得(1597)：上月、去年營收雙創同期新高，今年營運樂觀，早盤一度漲停，攻下百元關。

23.力山(1515)：去年營收年增翻倍，健身機訂單看至Q2初，早盤漲逾3%，收復月線。

24.和勤(1586)：今年營運年增兩位數目標不變，早盤漲逾5.5%。

25.群聯(8299)：今年股利配發以22元起跳，早盤觸及漲停。

26.開發金(2883)：公開收購中壽，外資8日大手筆加碼，早盤放量漲逾4%，創波段新高。

27.神準(3558)：上月營收為8.65億元，年增38.19%，晨盤彈漲4%，收復五日線及月線。

28.華晶科(3059)：上月營收為7.12億元，年增61.93%，獲外資連2買，早盤逼近漲停價位，躍上各短均線。

29.瑞儀(6176)：宅經濟需求旺，訂單能見度直達首季底，晨盤放量彈升3.5%，登1個月高。

30.友達(2409)：去年Q4績昂，創9季高點，吸引外資連五日買超達6.8萬張，晨盤走揚2%，站穩五日線。

(時報資訊)

（4）富旺處份工業區不動產大進補

富旺國際（6219）受惠於處份桃園南崁工業區不動產9.1億元的挹注，2020年12月合併營收達10.37億元，激增3倍；2020年合併營收為31.95億元，大幅成長96.87％，締造營收歷史新高紀錄！

富旺在好業績加持下，11日早盤量價齊揚、盤中股價最高上漲到23.85元，再創波段新高價！

富旺表示，12月營收締新猷，主要歸功於旗下兩大事業體營運雙箭齊發，一方面，桃園南崁工業區不動產已順利完成過戶，貢獻單月營收達9.1億元；另一方面，台中高鐵特區「世界之翼」成屋熱銷12月認列營收，雙雙是推進單月整體營收飆10.37億元、且改寫歷年同期新高的重要關鍵。

富旺2020年不僅營運表現優異，新建案將觸角從中台灣前進南台灣，包括高雄「微美居」、高雄「富旺璞森」兩個新建案。其中，總銷18.2億元的「微美居」，2020年11月開案以來，短短2個月銷售率已達10％。

展望2021年，富旺看好台灣房地產市場需求長期仍保持成長的態勢不變，「建案、工業不動產」雙引擎仍火力全開！目前五大線上建案包括台中「雍華」、雲林「匯幸福」、新竹「站前大時代」二期、「站前富時代」、「站前新時代」以及2大工業不動產等，合計總銷金額約30.1億元，持續熱銷中。隨著完工過戶如預期進度，將挹注富旺2021年整體營運持續保持良好的成長動能。

此外，總銷23億元的「台中天際W-ONE」已動土開工，且銷售率達80％，預計2024年完工；而2021年規劃推出包括新竹湖口「站前新時代」、苗栗造橋「文湖大鎮」、高雄楠梓「富旺璞森」、台中龍井「森境大院」、新竹湖口「沐林森藏」，合計五個建案總銷金額達32億元，富旺持續推案，為未來整體營運表現添柴加火。（工商時報 曾麗芳）

（5）BDI指數大漲逾10％ 散裝航運氣盛

散裝航運的運價推高，上周五BDI指數大漲逾10%，消息激勵類股包括裕民（2606）、新興（2605）、陽明（2609）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）與中航（2612）等周一多大漲。

受中國鋼廠及貿易商在農曆新年假期前回補煉鋼原料，激勵海岬型船運價大幅增加逾3500美元。

分析師表示，寒冷的天氣導致中國電力供應緊張，電廠首選之燃料來源「煤炭」，預計需求亦有望轉強。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲158點，收1606點，漲幅11%；海岬型運費指數(BCI)上漲426點，收2548點，漲幅20%；其平均日租金為每艘21131美元，增加3533美元。（工商時報 數位編輯；BDI指數消息來源：商品行情網）

（6）砷化鎵前景旺 穩懋強勢漲停領軍PA三雄攻高

產業前景看俏，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋海外第一次無擔保轉換公司債（ECB）上週以497元完成訂價，溢價幅度達40%，激勵今天股價強攻漲停，連帶同為砷化鎵功率放大器（PA）三雄的宏捷科及全新光電跟進攻高。

穩懋儘管針對去年第4季毛利率示警，因新台幣強升下修財測，但8日公告ECB完成定價497元，溢價幅度高達40%，為近年來少見高溢價率，激勵今天盤中股價震盪強勢攻抵漲停價399元，創下掛牌來新高價。

在穩懋攻高帶動下，宏捷科緊跟在後開高震盪攻高，早盤最高來到146元同樣創下掛牌來新高價，漲幅超過8%；全新光電最高來到122.5元，漲幅也有6.5%，為2020年1月以來新高。

5G及物聯網新世代引動的新浪潮，去年已讓砷化鎵三雄穩懋、宏捷科及全新光電營運表現超亮眼，穩懋及全新光電營收均創歷史新高，宏捷科去年12月營收創下59個月新高，年營收成長60.56%，成長力道最強勁。

全球網通大廠博通子公司安華高科技（Avago），2017年以每股277元認購穩懋2000萬股私募，總投資額新台幣55.4億元，為穩懋第2大股東。此次穩懋是否再度引資結盟重要科技大廠共同卡位5G、物聯網等商機備受矚目。（中央社）

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