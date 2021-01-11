1/11盤前掃描》3檔半導體 外資喊高價

台股1/11盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.手機晶片龍頭高通發布2021年高階5G手機晶片Snapdragon 888（S888），採用三星晶圓代工5奈米製程，由小米旗艦級5G手機小米11首發，但小米11實測數據卻顯示S888在單核及多核運算時功耗大幅增加，執行高效能手遊時會出現降頻情況，讓業界對於三星5奈米製程的效能功耗比不如台積電7奈米疑慮大增。

台灣之光晶圓代工大廠台積電基本面強到抓不住，外資圈最有感，各大研究機構不只都加入「看台積電600元俱樂部」，繼里昂證券喊出650元高價後，廣發證券升至664元超車僅一天，花旗環球證券旋即給出670元新高合理股價預期，並預留樂觀情境衝上702元的伏筆，刷新歷史新猷。

2.有鑑疫苗問世，並開始接種，各國投資及消費活動可望逐漸恢復，有利石化需求擴張。台塑2021年除有仁武廠轉型成立人工智慧研發中心及複材中心、寧波丙烷脫氫（PDH）廠新建工程完工（合計投資逾240億元台幣）外，未來5年還規劃美中台三地，包括PVC、EVA、SAP等擴產計畫，投資規模約36億美元（逾千億元台幣），蓄勢待發，活絡長期能量。

值得注意的是，近年PVC供應吃緊，大陸太陽能需求活絡，台塑此波規劃新增的台灣PVC去瓶頸、SAP去瓶頸，以及大陸PVC、VCM一貫佈局新投資與大陸EVA去瓶頸擴充，都有助強勢搶進兩岸內需、綠能與高齡化商機。

3.大南方計畫正式啟動！行政院長蘇貞昌10日作出重大宣布，高鐵不僅南延至屏東六塊厝，更進一步斥資約90億設置屏東科學園區、吸引產業投資。

科技部長吳政忠則說，科學園區佔地92公頃，未來將結合創新、生活、綠色等元素，打造半導體及5G應用等供應鏈聚落，吸引綠能、健康及汽車高值化等產業進駐，串連嘉義、台南、高雄及屏東，形成一新的科技廊帶。

4.受惠於OPPO、Vivo、小米等大陸手機廠大舉追單，IC設計龍頭聯發科5G手機晶片接單大躍進，預期2021年上半年出貨量將達8,000～9,000萬套規模，約達2020年全年出貨量的1.6～1.8倍。

聯發科第一季擴大對台積電7奈米投片，6奈米旗艦級5G晶片天璣1200亦開始量產，第一季在台積電7、6奈米投片量達11萬片，擠下高通成為台積電第三大客戶。

5.大陸攬貨業者指出，春節前美國線已無艙位可訂，台灣業者則表示，本月底前確實已訂不到艙，上周一家運動服飾大廠8大箱（40呎櫃）貨物運到美東，自願加價五成，以1.2萬美元搶艙，而美國西岸港口壅塞惡化，候港時間長達一到兩周，九成航商估缺櫃問題會持續三個月以上，船公司2月春節前後已有兩波漲價規劃。

6.看好中東三國，金控下壽險公司狂加碼。據金管會統計，國內金控集團對阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及卡達的投資曝險持續增加，到2020年9月底已逾新台幣1兆元，壽險業者表示，若加上非金控壽險的投資，國內壽險業占中東三國對外發債部位的三成左右，已具一定話語權。即中東三國對外籌資時，都會考慮台灣壽險業投資需求，亦會主動洽詢。

7.農曆年關愈來愈近，中央銀行因應年前短期資金周轉高峰期，原每月中旬標售的2年期定存單，2021年1月暫停標售一期，但觀察市場閒置資金氾濫，短率指標金融業隔夜拆款利率長期位在低檔，央行擴大發行定存單沖銷，未到期餘額2020年封關日登上9兆元大關，2021年以來更已成常態。

8.標準型及利基型DRAM現貨價在2020年12月出現逾20％漲幅後，2021年DRAM市況已由供需平衡轉為供給吃緊，價格確定進入新一波上漲循環，第一季現貨價預期續漲，合約價將止跌回升，平均漲幅約介於5～10％之間，包括威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、品安（8088）等記憶體模組廠接單滿載且出貨暢旺，2021年營運展望樂觀。

9.美歐亞三大洲客戶訂單湧進，國內高爾夫球桿頭代工四雄今年第一季訂單塞爆，已經溢到第二季，且為反應台幣匯率強升，也調漲報價；但訂單爆滿下也有隱憂，除擔心台幣匯率強升，另外就是疫情恐導致歐美海關通關速度減慢，擔心趕不及把貨送給客戶。

全球高爾夫球桿頭代工龍頭復盛發言人許廷儀指出，美國客戶是這波訂單的最大推手，歐洲也很好，值得注意的是，韓國在政策鼓勵下，女子高爾夫運動的速度成長驚人，是復盛成長幅度最大的國家。

10.台股最大權值股、晶圓代工龍頭台積電（2330）紅透半邊天，帶動半導體族群春燕飛舞，外資圈不放過機會，積極鎖定產業揚升的外溢效應：花旗環球、里昂證券分別調升世界（5347）、創意（3443）股價預期為135與538元，都是市場最高；美銀、摩根大通聯手調升南亞科（2408），股價最高升至120元。

B.利空因子：

1.未來建商若要「囤房」，口袋恐怕得要夠深。金融圈人士透露，央行繼2020年12月祭出選擇性信用管制，將「餘屋貸款」納入，日前再度採取行動，要求國銀每季列報授信明細，不僅公股銀行，民營銀行也要求列報餘屋貸款的金額、承作件數，且未來至少每季都必須報送一次。

金融業者指出，在央行緊盯下，恐將形成銀行對餘屋貸款的「寒蟬效應」，倘若建商口袋不夠深，恐怕無力囤房。

2.去年各國政府祭出龐大振興計畫後，購車需求急速回溫，無奈車用半導體產能跟不上需求，近日陷缺貨窘境，迫使福特、本田、日產宣布減產以對，令外界擔心今年半導體缺貨將衝擊全球汽車業。

3.中央銀行、金管會盯上建商炒地，大型行庫今年對於受理土建融案也將採取更嚴格的措施，其中，台銀、土銀兩大國營銀行已確定受理土融案的新原則，倘若建商在申請時未附帶興建計畫，將拒貸該土融案。

4.中美貿戰、新冠肺炎疫情、台幣升值，全球紡纖供應鏈南移東南亞，讓國內紡織產業「被動」掀起一波轉型潮；此外，中小型紡織廠，在營運面對市場競爭加劇，加上關稅障礙，本業縮水，廠房陸續停產出售下，面臨轉型、多元化發展的抉擇。

5.擁有知名品牌ZARA的西班牙服飾業者Inditex集團，2020年業績受到新冠疫情重創。面對經營危機，Inditex決定關閉旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius這三品牌在中國市場的所有實體店，轉至線上銷售。