12檔投信連買 作帳行情火

投信上周連3賣，賣超持續擴大，但在調節聲中，仍然積極汰弱擇強，連3買超日月光投（3711）及開發（2883）等12檔個股，投信買盤布局股以高殖利率、營收獲利報佳績及產業前景看俏的個股為主，尤其電動車概念股，成為投信積極加碼股，將扮演第1季作帳指標。

投信連續3周都站在賣超。2021年開年來，賣超擴大，8日單日賣超9.33億元，連3日賣超合計達17.27億元，上周合計賣超26.22億元。投資專家研判，投信近來站在賣方，顯示已有投資人開始逢高贖回，投信被迫在市場減碼，今年來與台股高科技連動的ETF及ETN等，都出現大漲，不排除投資人開始落袋為安。

據統計，投信逆勢連3買以上，最多連6買，且連買期間合計買超張數2,000張以上的個股計有日月光投控、開發金、欣興、興富發、景碩、天鈺、中鋼、台達電、鴻海、遠雄、英業達、京元電子等12檔，這12檔以電動車概念股居多，另有營建股、PCB股及與遠距辦公相關個股。

富蘭克林華美投信認為，台股市場因外資元月開工後即見強勁買超回補，加上蘋果預計3年後推出電動車題材火熱，相關議題與周邊零組件供應商股價爆紅，資金行情與科技題材加持下皆有利於台股表現。

日月光投控2020年12月營收衝上近503億元，年增達25.7％，累計全年達4,769.79億元，年增也有15％以上；鴻海集團搭上Apple car題材，集團股全面動起來，鴻海營收連3個月衝新高；京元電子去年營收創高，本季仍然將呈現淡季不淡。

開發金從1月8日起至2月2日止，將公開收購中壽5～21.13％持股，今年來獲利優，股價不到10元，股價明顯偏低，吸引近日外資狂敲，8日單日就買超近3萬張。