11檔當沖客捧 長榮最夯

台股上周驚喜連連，創高、創紀錄不斷，而當沖金額及占比也同步寫新高，據統計，長榮（2603）成為當沖客最愛，周當沖成交量高達167.7萬張、占比衝上57％，因而爆出歷史天量，也就是說有超過5成量能是搶帽客創造出來的，股價上沖下洗，周小跌0.98％。

台股從2021年開年來，加權指數一路創新高，去年第四季市場當紅炸子雞的航海王，在2021年第一天，呈現震盪劇烈走勢，面板雙虎、鋼鐵人及挾Apple car題材的鴻海集團股，都是上周市場焦點，也吸引搶帽客「上下其手」，帶動上周台股成交值衝上1.88兆元歷史單周天量。

據統計，上周當沖成交量超過10萬張的除長榮的167.7萬張遙遙領先外，聯電超過50萬張，群創及華邦電都各40萬張以上，萬海、中鴻也各逾30萬張，鴻海、友達、欣興、廣宇及中石化等都各在一、二十萬張以上，當沖量能相當驚人。

證交所統計，上周集中市場當沖成交買+賣成交金額高值1.29兆元，等於是占市場整體成交買+賣3.76兆元的34.35％，當沖客成為市場整體成交值創歷史新高的重要推手。

多位投資專家一致指出，台股8日收盤指數直逼15,500點，一路強勢上攻不回頭，但從技術面來看與年線乖離率也直逼30％，短線有點過熱，即使台股中長線仍看好，但也要提防下周疫、拜登上任等消息面變化，更重要是看外資進出動向；另在內資方面，當沖客蠢動，某種程度來說，即意味著投資人不願留倉，有價差就沖，形成籌碼不確定的因子。

以上述11檔當沖客最愛的股價表現來看，以補漲股鴻海集團的表現最優，鴻海及廣宇都各大漲10～20％，中鴻漲6.67％，但其餘9檔有7檔收跌、2檔僅小漲，與台股加權指數周漲近5％明顯背離，顯示當沖客對股價表現不利。