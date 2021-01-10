搶進光學雙雄？郭明錤說再等等

大立光（3008）2020年第四季財報不如預期，玉晶光（3406）2020年12月營收偏弱，光學雙雄股價近期備受壓抑。何時可以承接？成市場熱門疑問。天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，鏡頭產業升級停滯若無結構性改善，光學雙雄均蒙受壓力，言下之意，要介入恐得再等等。

大立光法說會後，儘管引起外資圈廣泛下修財務預期，不過，多頭派幾乎無人倒戈，全將目光擺在營運回溫的預期上，僅豐證券將投資評等降為「中立」；觀察外資圈對大立光目標價，偏保守者以3,000元附近為主，樂觀派仍看好大立光有望重新站上「4」字頭。

光學二哥的玉晶光，股價表現也相對弱勢，凱基投顧科技產業分析師陳佳儀最新降評「中立」，對光學雙雄同採中性觀點。她認為，由於5G裝置材料清單成本上升，針對智慧型手機非5G相關之零組件持審慎看法，另因華為禁令，加上其他陸系智慧機無法填補華為在旗艦市場缺口，鏡頭升級腳步顯然慢於5G。

郭明錤曾在2020年數度重申對玉晶光保守看法，雖市場已開始逐漸認同天風國際對玉晶光的擔憂，但郭明錤研判，玉晶光最壞尚未過去。他預測，2021年面臨來自大立光的激烈價格競爭，市場仍高估玉晶光營收獲利，而玉晶光也將因價格競爭，更加凸顯依賴單一客戶的營運風險。