14檔高券資比股 軋空氣盛

台股自去年11月底以來一路看回不回，直至萬五大關後漲勢未見歇息跡象，融券餘額維持110萬張的歷史高點水位，軋空行情與元月行情相輔相成，第一銅（2009）、大學光（3218）等獲法人卡位高券資比股的軋空秀有望火熱開演。

上市櫃指數6日爆出5,339.48億元天量，隔日卻迅速在外資回補買盤支撐，以及新台幣匯率維持強升格局下，由權值股領頭走強，導致空軍僅能節節敗退，軋空氣焰旺盛。然8日融資餘額達1,927億元，今年以來融資增加54億元，融券餘額達110.38萬張，今年以來已下滑6.07萬張。

統一投顧董事長黎方國認為，外資去年大賣台股5,349億元，然過往外資從未連兩年呈現賣超，以新年首周外資就強勢回補634.41億元來看，雖大盤漲多後短線震盪加劇在所難免，但在內外資聯袂加持下，配合整體軋空行情延續，台股將有新天價可期。

篩選資券比逾30％，且法人今年以來呈現買超的個股，包含第一銅、大學光、立敦、南電、世芯-KY、立積、智伸科、同致、碩禾、金像電、上銀、南亞科、欣興及中壽等14檔個股皆位列其中。

今年在遠距商機與中美轉單的挹注下，印刷電路板（PCB）產業大放異彩，經濟部統計處更初估2020年PCB產值將重返3千億元之上。其中金像電與欣興今年首季接單動能依舊強勁，有望淡季不淡外，法人在上周分別買超1.05萬張與1.86萬張，配合高券資比與高融券水位，法人預期股價短線將易漲難跌。

國泰證期經理蔡明翰認為，第一季台股特色在於盤面多反應利多不反應利空，加上歐美疫苗開始施打，經濟面干擾降低，加上盤面資金充沛，今年首季的紅包行情仍是值得期待。

摩爾投顧分析師鐘崑禎則表示，資金行情延燒，加上美國藍潮席捲國會，有助於紓困案及擴大基建等政策推行，未來景氣動能、通膨將開始轉強，台股尚有上漲空間，然大型權值股上周平均皆有10％以上漲幅，本周續強機率偏低，預計在台積電法說會前後會開始出現獲利賣壓，加權指數震盪恐將加劇。