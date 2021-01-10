櫃買三指數成分股 1/18調整

元月首周櫃買指數震盪攻堅，8日收高187.02點，周K線拉出連三紅，中小型股後市行情，持續被市場期待。櫃買市場三大指數1月季度審核成分股調整，其中富櫃50指數新增金麗科（3228）、同致（3552）2檔；富櫃200指數新增杏昌（1788）等11檔；櫃買半導體領航報酬指數則新增精材（3374）1檔，都自1月18日起調整。

櫃買市場元月首周三大法人合計買超65.38億餘元，包含外資周買超39.39億餘元，投信周買超19.58億餘元，自營商周買超6.4億餘元。其中8日櫃買指數收盤站上187點，當日三大法人合計買超9.77億餘元，外資買超5.36億餘元，投信買超2.78億餘元，自營商買超1.62億餘元。

檢視外資以及投信兩大法人周主要買超股，外資周買超前十大為日盛金（11,426張）、合晶（7,511張）、頎邦（6,903張）、富旺（4,480張）、世界（4,364張）、宏捷科（3,457張）、光洋科（2,779張）、台半（2,721張）、精材（2,608張）、台燿（2,535張）。

投信周買超前六大是元太（9,615張）、精材（4,472張）、金居（3,229張）、同致（2,071張）、鈺太（1,356張）、佳邦（1,256張）。

櫃買中心指出，櫃買「富櫃50指數」、「富櫃200指數」及「半導體領航報酬指數」1月份季度審核結果，成分股納入及刪除之變動生效日都是1月18日；其中富櫃50指數成分股納入：金麗科及同致等2檔；富櫃50指數成分股刪除：邦特（4107）及智擎（4162）等2檔。

櫃買富櫃200指數成分股納入：杏昌、進泰電子（3465）、光耀（3666）、榮剛（5009）、數字（5287）、元大期（6023）、撼訊（6150）、驊訊（6237）、金山電（8042）、巨虹（8084）及大國鋼（8415）等11檔。

富櫃200指數成分股成分股刪除：三顧（3224）、聯上（4113）、台微體（4152）、智基（6294）、迅得（6438）、勁豐（6577）、翔名（8091）、加高（8182）及生展（8279）等9檔。

櫃買半導體領航報酬指數成分股納入：精材1檔，櫃買半導體領航報酬指數成分股刪除：原相（3224）1檔。