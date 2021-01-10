半導體春燕飛舞 外資喊高價

台股最大權值股、晶圓代工龍頭台積電（2330）紅透半邊天，帶動半導體族群春燕飛舞，外資圈不放過機會，積極鎖定產業揚升的外溢效應：花旗環球、里昂證券分別調升世界（5347）、創意（3443）股價預期為135與538元，都是市場最高；美銀、摩根大通聯手調升南亞科（2408），股價最高升至120元。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，創意5G與人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）設計均進入商業量產階段，且獲得更多比創意資源負荷量更大的新ASIC專案，研判2021年獲利將會強勁跳升，增長勢頭甚至可延續到2022～2023年。

創意經過幾季的獲利委靡，挾固態硬碟（SSD）控制器、5G基礎建設、相機AI、超級電腦ASIC等專案挹注委託設計服務（NRE）營收認列，短期獲利將強勁反彈，外資研判，創意2020年每股純益5.87元，2021年近乎倍增至11.38元，2022年再年增55.5％、至17.7元。同時，創意也是里昂2021年布局電子股少數的中小型企業首選。

花旗環球證券半導體產業分析師徐振志繼看好台積電、聯發科、日月光投控後，最新將世界推測合理股價升為市場最高的135元，堪稱半導體春燕飛舞最佳推手。

徐振志指出，世界股價自2020年4月以來表現不俗，主要得益於晶圓代工需求孔急，以及來自中芯國際轉單的預期，由於晶圓代工新增產能有限，8吋晶圓緊俏狀況將延續，有助世界單位售價與獲利增長。

值得留意的是，聯電竹科廠9日傳出了跳電意外，經營管理階層認為，可能微幅影響營運與部分8吋晶圓生產，進一步激化產能供需失衡，世界的地位更形重要。

記憶體與晶圓代工的狀況一樣，同樣面臨供不應求情況。美銀證券在南亞科法說會前，便先一步調升推測合理股價至120元，法說會後更確認DRAM漲價趨勢，2020年第四季遭遇的產業調整與匯損衝擊，在產業結構好轉、產品報價上揚面前，都已不是問題，研判2021年逐季每股純益將節節上升；2021～2023年每股純益連續性增長為4.51、5.87與6.5元。

摩根大通證券指出，伺服器客戶庫存調整已告段落，供應成長又極為有限，判斷DRAM價格再度轉由製造商主導，DRAM合約價不僅於2020年12月止跌、優於市場預期，更將在本季開始漲價，第二季價格上揚更明顯。