台股新一周展望 法人看好3類股

台新投顧青睞電動車、記憶體、半導體股

台股元月首周強勢攻堅行情，加權指數一舉站上萬五關卡，8日收高15,463.95點，周線連十紅。台新投顧本周看好三大題材類股，包含：電動車股、記憶體股、半導體股等，研判本周指數將在15,200-15,600點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.元月行情效應，買盤持續追價。

2.外資積極回補，挹注整體大盤資金動能。

3.各國央行持續寬鬆貨幣政策，有利於延續資金行情。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子股淡季來臨，影響業績表現。

2.歐美新冠肺炎疫情嚴重。

3.新台幣升值過速，恐侵蝕企業毛利率下降。

日盛投顧：指數上看15,700點

台股上周攻堅行情，但各類股漲跌互見，以其他電子類指數上漲12.16％最強勢，以玻璃陶瓷類指數下跌5.80％最弱勢。日盛投顧預期本周指數在15,000-15,700點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：IC設計股、記憶體股、塑化股、食品股、矽晶圓股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.疫苗開發進度優於預期。

2.超低利率、熱錢伺機進場。

3.台商回流、投資持續增加。

4.2021年經濟成長率將持續成長。

另留意近期四項國內外利空因素：

1.美國總統拜登就職後完全執政後，加稅政策出爐。

2.元旦假期後國內外新冠疫情更加嚴峻。

3.新台幣升值使外銷股產生匯損壓力。

4.股債平衡基金於1月進行再平衡。