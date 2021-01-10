錯過航運生技飆股？2021你該關注4類股

準備揮別2020年，在受到疫情影響、多位名人逝世及意外事故頻傳的影響下，許多人都覺得2020年簡直是多災多難的一年。

不過，回顧台股過去一年的個股表現，生技股全年度受惠疫情疫苗等題材，漲幅勇奪台股之冠，如合一（4743）在2020年第一個交易日（1月2日）的股價僅為29.75元，雖然後來暴跌暴跌，但在12月30日的股價仍有246.5元，漲幅高達728%，令人為之咋舌。

為何2020上半年生技股狂飆，下半年換電子、傳產股出頭天？

若以台股12月30日為基準，統計市值前300大個股的2020年漲跌幅排行，其中發現多檔生技醫療股都居前位，如合一（4743）、中天（4128）、高端疫苗（6547）、生華科（6492）等個股的漲幅都榜上有名。

近期受惠國際運價大漲的陽明（2609）、長榮（2603）及萬海（2615）等貨櫃航運三雄，也在漲幅前20名。

對此，日盛投顧襄理蕭森寶分析，2020年因受到疫情影響，生技醫療股都有不少題材，造成相關個股有一定的上漲幅度。

但若把2020年拆成上、下半年來看，生技股只在上半年狂飆，下半年則是電子股、航運股等表現較好。

2020年，台股市值前300檔個股的股價漲幅排行，其中有不少生技股。（資源來源：TEJ台灣經濟新報、製表：黃健誠）

蕭森寶說，2020年上半年，在疫情剛發生之時，確實讓生技醫療股大幅飆漲，如有解盲成功題材的合一也搭上疫情順風車，讓股價上揚，但生技股表現卻在下半年明顯趨緩。

因此，未來若投資人仍想投資生技股，要注意2021年疫情是否淡化，若未因疫情而受惠，股價就不會有族群性大漲，而是回歸個股表現。

在2020年下半年，台股個股表現轉往因需求提升或原物料漲價受惠的電子股及航運股。疫情發生後，全球宅經濟開始盛行，也讓航運需求提升，國際運價跟著大漲，連帶造成航運股第3季、第4季大漲。

2020年大立光股價直直落 專家：需求減少所致

從2020年跌幅排名前20名的個股來看，蕭森寶說，可以注意到銀行股受到量化寬鬆及低利環境等因素，導致股價較為壓抑。

▲2020年，台股市值前300檔個股的股價跌幅排行。（資源來源：TEJ台灣經濟新報、製表：黃健誠）

另外值得注意的是，股王大立光（3008）竟成為2020年跌幅最大的個股之一，其主因是受到市場對於光學鏡頭需求不振影響，且2020年確實其他手機廠發表的旗艦機較少，華為也受中美貿易戰影響，市場多數聚焦在iPhone 12上，需求減少連帶影響大立光、亞光（3019）及致伸（4915）等光學鏡頭相關個股。

啟發投顧副總李永年則表示，2020年股市的資金行情中，也含有部分的「投機行情」，像是生技、KY股及DR股都在2020年分別出了一些問題，也引起大大小小的討論。

不過，航運股中的陽明、長榮等，在第三季、第四季因國際運費飆漲而出頭，或是聯電（2303）苦守寒窯18年等，都有基本面支撐。

2021年該投資什麼？ 4大類股都可留意

蕭森寶指出，以目前狀況預估，2021年上半年的經濟前景還不錯，許多產業都可望有可以留意的題材，如LED、塑化及IC設計等族群類股都可以觀察其表現。

他解釋，Mini LED明年需求料將大增，如2021年1月6日由晶電、隆達合組的富采投控（3714）即將上市，也可望藉此受惠，且車市需求2021年可望谷底回升，對於LED的需求也可以提升，因此投資人可特別留意如億光（2393）、光磊（2340）、光鋐（4956）、惠特（6706）、久元（6261）等相關概念股。

傳產股在航運族群以外，蕭森寶認為，原物料雖已有一波上漲，但目前塑化原料如五大泛用樹脂及PCB未來應有上漲空間，因此台塑四寶也可留意其2021年的表現。

另外，IC設計在2020年中美貿易戰持續影響下，未來中美關係不會有太大幅度的轉變，因此各品牌廠會思考要「去美化」或「去中化」。

如果中國品牌不用美國晶片，則會轉往台灣，此時聯發科（2454）則會因此受惠，其他驅動IC廠，如聯詠（3034）、矽創（8016）、敦泰（3545）等個股，在未來同樣也有「去美化」的題材，因此2021年上半年可留意IC設計相關個股。

李永年則認為，2021年可留意5G及車用電子相關個股，像是目前不少智慧型功能已成汽車標配，因此明年車市看漲，也會連帶帶動車用電子的發展，未來可能成為電子業的藍海。

2021年可看台積電、鴻海？ 分析師這樣說

如果以個股來說，李永年也提到，台積電（2330）可望得到英特爾7奈米委外代工訂單，讓其半導體龍頭地位屹立不搖，而2021年還有美國、南科等廠房動工，未來勢必還有成長空間。

另外，排除2021年大環境動盪的可能，鴻海（2317）過去表現已悶了3年，應是組裝代工事業受到瓶頸。

但2020年以來，包括與裕隆合作電動車事業，以及與被動元件龍頭國巨合作組成策略聯盟等，都可看出鴻海動作頻頻，尤其日前蘋果宣布要推出電動車，預期鴻海對於電動車領域有所野心，因此也成為2021年投資人可關注的個股之一。

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