證交所豐收 去年EPS上看8元

台股2020年繳出亮眼成單，不但證券商獲利衝出新高，證交所獲利也傳捷報，證交所董事長許璋瑤5日指出，2020年最樂觀可望賺約60億元，每股稅後純益（EPS）逾7～8元，預估配息約在4元上下，三創歷史新高。

許璋瑤表示，證交所自結2020年前11月獲利已達50.3億元，EPS為6.9元，接近7元水準，主要受惠於台股成交量能創高，日均值達2,000億元歷史新高，加權指數也上漲22.8％，2020年台股是豐收的一年。

而不只是證交所「本業」受惠於台股價量齊揚，另轉投資公司也都因股市大漲而豐收，挹注可觀的投資收益，包括期交所5％、台灣網路認證持股逾30％、101大樓持股5％，以及集保公司投資高達50.59％等，光是投資收益就挹注23億元、占了將近一半。

他預估，12月台股量能大幅擴增，高達6.19兆元，獲利至少上看6～7億元，合計2020年全年獲利可達57億元水準，更樂觀全年上看60億元，以目前股本75億元，估計EPS超過7～8元。

證交所總經理簡立忠在證交所超過30年，他也表示，證交所去年獲利表現，是他來證交所30多年來首見，前11月EPS已近7元，對全年獲利樂觀。許璋瑤表示，依證交所過去配股配息率多在六成來看，預估股利約4元上下，證交所目前股本仍不大，可能會與往年一樣，股票與現金互相搭配。