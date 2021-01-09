台積ADR突襲下殺 散戶別急先注意2件事

美國公布去年12月非農就業數據欠佳，市場預期白宮將端出更大規模紓困方案，激勵美國三大指數周五（8日）再度收紅創高。而國內投資人關注的台積電ADR則下跌逾2%，不過台積電去年營收成長25%改寫新高，加上傳出英特爾跟台積電洽談代工事宜，預期下周一（11日）台積電股價表現應不會太差。

美國勞工部周五公布就業報告，12月非農就業人數減少14萬，創去年4月以來最糟表現；失業率升至6.7%，為8個月來首度回升。

就業數據令人失望，而全面執政的民主黨內也意見分歧，其中民主黨參議員曼欽反對發放2000美元紓困支票，消息傳出，導致美股盤中下殺逾200點。

隨後總統當選人拜登表示，未來將推出數兆美元規模的經濟刺激方案，包括2000美元支票給付，幫助民眾度過新冠疫情難關，並擴大失業保險範圍，同時對市政府和州政府提供數十億美元援助。美股三大指數收紅創高，儘費半指數小跌。

道瓊工業指數終場上漲56.84點（或0.18%），收在31097.97點；標準普爾500指數上漲20.89點（或0.55%），收在3824.68點；那斯達克指數上漲134.498點（或1.03%），收在13201.977點；費城半導體指數下跌0.53點（或 0.02%）收 2936.47 點。

重量級半導體個股幾乎全面挫跌，英特爾大跌1.03%；超微（AMD）與輝達（NVIDIA）分別下跌約0.61%、0.5%；僅高通上漲 0.60%。台股ADR也收低，台積電ADR下跌 2.26%；聯電 ADR下跌 0.93%。

台積電昨公布最新財報，去年12月營收為1173.65億元，雖月減6％，但年成長13.6％，第四季合併營收季成長1.4％至3615.33億元，改寫單季新高，累計2020年全年合併營收年增25.2％，再創歷史新高。法人預期，由於5G、遊戲機等市場需求續強，蘋果、聯發科及超微等大客戶投片力道不減，第一季合併營收可望力拚淡季不淡。

另外，美媒今天報導，英特爾已向台積電和三星洽談委外代工晶片事宜，CPU委託台積電製造可能成真。

（中時新聞網 吳美觀）

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