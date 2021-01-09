台股頻創新高 華爾街日報示警居高思危

疫情陰影籠罩全球，多國股市卻在熱錢帶動下屢創歷史新高，包括台股。華爾街日報今天點名台灣、韓國、印度是股市表現「也許太猛」的國家，資金與題材面充滿不確定性。

去年春季，全球股市一度隨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化劇烈回檔。美股隨後在財政與貨幣刺激支撐下迅速反彈，亞股過去幾個月跟上，如今，MSCI明晟新興市場指數過去一年表現已和MSCI 明晟美國指數並駕齊驅。

其中，台股與韓股一年來表現更勝美股。自去年初以來，台灣加權股價指數大漲28.9%，韓股Kospi指數飆漲43.4%；相較之下，美股標準普爾500指數同期漲幅為18.4%。

這篇分析指印度股市漲勢最令人匪夷所思。以美元計價，標普孟買Sensex指數同期漲幅和標普500指數不相上下，印度以貨幣與財政政策支撐經濟的能力卻遠遠比不上美國。

上述國家股市暢旺背後都有利多支撐：台灣防疫嚴密，韓國確診病例數低，印度將是全球首批施打疫苗的開發中國家之一。但文章警告，亞洲這幾國股市泡沫已達「極高水準」，令人憂心。

文章表示，這場傳染病大流行終將結束，當前利多不見得會轉變為結構性利空，但亞洲新興市場股市表現突然間遠勝於美股、日股的原因卻不清楚。美股迅猛反彈力道令人吃驚，背後是投資人無視疫情期間企業獲利慘澹，而將眼光放到疫後復甦。

美元疲弱讓營收主要以其他貨幣計價、或承擔美元計價債務者的日子過得更輕鬆，但匯率效應不足以解釋上述幾國股市近期為何猛漲。

令人擔憂的跡象同時浮現：韓國散戶瘋狂進場買股，過去一週交易量暴增；印度股市過去一年靠外資撐盤，資金行情恐無以為繼。

文末寫道：「與這類漲勢作對沒有道理，特別是散戶買盤熱絡的情況下。但投資人應留意『無基之彈』。一旦市場敘事改變，亞洲好幾國股市看起來受創可能最深。」