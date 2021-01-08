16檔Q4營收靚 外資猛敲

上市櫃公司2020年12月營收下周一（11日）公告截止，近期成績單陸續揭露，市場聚焦去年業績表現，特別是第四季成長幅度，欲早一步嗅出財報先機、提前布局，包括鴻海、聯電、友達、台積電等16檔個股，去年第四季營收成長，並獲外資大動作敲進，下周行情不容小覷。



台新投顧副總黃文清表示，步入新年度，上市櫃近日陸續召開法說會，揭露去年第四季財報等重要數據及展望未來。而觀察2020年第四季營收表現，是現階段選股的好方向，如能繳出年增成績，意味獲利看好且成長動能無虞，但他也提醒，由於新台幣強升，匯率恐成侵蝕獲利影響因子。



針對籌碼條件，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，本周外資大舉買超634.56億元，較12月最後一周的442億金額再放大，顯見全球資金寬鬆，外資回補台股動能逐漸加大，預期未來外資買盤持續回籠，將成為今年推動指數向上揚升的主動力。



而已公布2020年12月營收的上市櫃公司中，包括鴻海、聯電、友達、台積電、義隆、仁寶、台塑、南亞科、華夏、金寶、大成鋼、國巨、正新、日月光投控、南亞、合晶等16檔，去年第四季營收繳出佳績，本周獲外資回補，累積買超7,511～163,538張，外資卡位加持下，下周行情不容小覷。



統一投顧董事長黎方國也指出，2021年開春外資買盤歸隊，台股連日刷新歷史新高紀錄，元月行情啟動，而目前融券仍在相對高點水位，整體軋空行情持續，多頭格局不變。美國總統拜登確定就任，疫苗施打進度持續進行，美股上演慶祝行情，且即將進入財報季，製造業及消費需求數據創佳績，延續產業利多氛圍，股市中多格局持續。



黎方國表示，2021年首季電子及傳產利多不斷，選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及第一季展望佳的業績題材股。