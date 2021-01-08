四天胖1兆 台積市值破15兆

權王威力再現！台積電受惠營運動能樂觀，美國存託憑證（ADR）大漲創高，搭配法說行情加持，8日上演狂飆走勢，股價連七日走揚，衝高至580元，推升市值突破15兆元整數大關，新年首周五個交易日激增近1.3兆元，改寫最快兆元成長紀錄，化身台股最強吸金機。



台積電7日ADR股價上漲5％，收121.43美元，市值突破6,000億美元，超越阿里巴巴，晉升至全球市值第九大上市公司，在溢價幅度擴大及多方資金簇擁下，8日「奔牛行情」火熱，股價大漲2.65％，以580元續創歷史天價，市值單日大增3,889.5億元，達15.03兆元新高，占大盤比重也來到32.06％高峰。



對照台積電今年初市值甫見到14兆元大關，此次更僅花四個交易日就突破15兆元，改寫兆元增長最速紀錄，統計單周市值「增胖」達1.29兆元，創下開春好采頭。



進一步回顧台積電市值成長史，自1994年9月5日上市，經過約五年時間，市值由近800億元成長到兆元大關，隨著產業領先優勢日益顯著，以及新科技推動半導體未來需求暢旺，整體市值從去年以來更加速大步成長，光是2020年市值就由8.8兆飆增至13.74兆元，今年也接連跨越14兆元、15兆元兩道整數關卡，增長規模一枝獨秀。



凱基投顧董事長朱晏民表示，半導體產業需求正向，帶動市場對台積電法說樂觀預期，尤其在外資有回補台股壓力的情況下，預料以台積電為首的大型電子權值股可望成為吸金焦點，且市場今年資本支出有機會拉高到200億美元以上，中長期營運動能續強。



群益投顧分析，受惠5G及WiFi 6、AI人工智慧及HPC高效能運算、車用及物聯網晶片等晶圓代工需求強勁，台積電看好2021年產能持續供不應求，7奈米及5奈米接單幾乎全滿，成熟製程產能全線吃緊，7奈米目前月產能達10萬片，未來將再擴增至13萬片，去年7奈米製程家族約貢獻台積電營收三成以上。



展望後市，法人表示，下周四（14日）台積電法說將是短線市場關注指標。此外，民主黨取得議院席次優勢，美大型科技股可能面臨加強監管，股價後續表現是兩大盤面重點。