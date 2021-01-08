權王再衝天價 台股萬六在望

護國神山台積電再度發威，8日公告2020年12月營收1,173億元，整體第四季營收達3,615億元，年增13.97％，行情在營收出爐前提前上演，股價以580元再創新天價，帶動台股加權指數大漲249點，收在15,463點，周線笑納731點，2021年首周旗開得勝，專家預期，台股下周高點上看15,700點。

外資啟動回補不停歇，8日再度買超197.12億元，本周累積買超634.5億元。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在外資買盤不斷回補之下，帶動台股多方持續發光發熱，指數本周強彈731點，漲點為2000年以來單周次高，僅次於2001年12月第一周的892漲點，周線漲幅4.96％，則是2020年這波多頭以來周線漲幅第四高，推進台股周K線連10紅。

統一投顧董事長黎方國表示，全球資金氾濫，企業業績很好，2021年經濟預估也都優於2020年，不管從GDP、就業數字、整體經貿環境、國際政經情勢和疫情的控制等，所有去年的干擾今年都會變好進而化解，台股沒有看空的理由。

外資2020年賣超台股逾5,300億元，黎方國指出，外資未曾連續兩年賣超台股，因此，2021年外資會恢復買超，預期台股會在內資及外資加持之下，維持中多格局，資本市場多方掌控正向發展，加上元月份台幣持續升值，在熱錢湧入之下，台股仍有高點可期，預估下周指數高低區間在15,300～15,700點。

不過，資深台股分析師杜金龍提醒，由月KD及MACD等技術指標來看，已進入超買區，盤勢有過熱之虞。接下來指數以今年開盤14,720點為防守位置，而下周低點需守住萬五大關，高點則看15,500點，看好行情在2、3月有望再創高，有機會叩關萬六。