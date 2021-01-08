里昂凍未條 上調指數高點

2021年台股加權指數天天衝新高，外資也「凍未條」！里昂證券將台股加權指數目標從15,500點，提升至16,800點，並重申首選台積電、聯發科、智伸科、聚陽和寶雅五大明星股。

新年伊始，花旗率先喊出台股14,900點預期，結果一日達陣，龐大的資金動能將持續助攻，台股急牛行情勢不可擋，里昂證券認為，美台加強合作，最有利於台灣半導體產業，以及台灣GDP預測成長率可達4％，將加權指數目標上調至16,800點。

里昂指出，美台經濟繁榮夥伴關係對話（EPPD）承諾，美方將加強與台灣在醫療保健、技術、5G、電動汽車、基礎設施及供應鏈重塑等方面的合作，此舉有利於生技、半導體及PCB等產業。

在美中關係緊張的情況下，台灣選擇與美國合作，半導體產業因在供應鏈和數據安全中，可扮演重要角色，將受益最大。美中緊張關係的關鍵問題是「技術」，EPPD應該對大多數供應鏈都有利。從長遠來看，潔淨能源和醫療保健等產業，也應會從中受益。

目前新冠疫情雖仍在歐美各國蔓延，但電子零組件、原物料和貨運的持續短缺，卻反應出市場需求的反彈。而新台幣兌美元匯率走強，資金持續流入台灣市場，也將抬高不同資產類別的價格，預期市場上升的風險偏好，將會正好抵消企業潛在的獲利下滑，進而持續支撐股價上揚。

資金效應使台韓股市大漲，2020年台灣GDP成長2.4％，加權指數上漲23％，而韓國2020年GDP為-0.9％，韓股KOSPI綜合指數卻大漲31％。里昂認為，台灣2021年GDP成長率預測可達4％，使台股仍有上調的空間，以股價淨值比（PB）2.5倍推估，目標指數可達16,800點。

外資自2020年11月起開始回補台股，至12月底，合計回補1,654.59億元，2021年開市的第一周，除了6日小賣超1.29億元外，其餘四天，天天加碼，連同8日買超的197億元，周買超高達634億元，使外資的持股比重，已一路拉升至45.99％。