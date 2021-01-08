1月8日一分鐘強弱勢股
1月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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立隆電(2472)
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10.00
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去年12月營收創歷史新高，且訂單能見度已達本季季底
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雍智科技(6683)
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10.00
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測試需求增加，去年Q4淡季不淡，帶動全年營收成長近五成
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鑽全(1527)
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9.99
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12月營收月增、年增雙位數成長外，同步改寫歷史單月次高
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佳凌(4976)
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9.97
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隨整體車市復甦客戶積極備貨，去年Q4有望達成連兩季獲利
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車王電(1533)
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9.96
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子公司華德動能12月認列34輛電動巴士收益，營收大幅成長
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佳邦(6284)
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9.96
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筆電用天線需求強勁，產能呈現滿載，投信積極進場布局
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直得(1597)
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9.93
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工具機產業谷底回升，樹谷園區二期新廠預計6月完工啟用
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倉佑(1568)
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9.92
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與台達電合作開發電動車相關零組件，題材發酵下獲買盤敲進
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希華(2484)
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9.92
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5G手機普及帶動石英元件價格揚升，2020年營收呈雙位數增長
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九豪(6127)
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9.90
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產業復甦，加上打進電動車熱交換器供應鏈，全年挑戰轉盈
製表：柯宗沅
1月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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泰谷(3339)
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9.97
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自結10～11月再度轉為虧損，稅後虧損達453萬元
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健樁(4561)
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9.96
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儘管12月營收創歷史單月新高，利多出盡後仍面臨短線修正
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淘帝-KY(2929)
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9.94
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疫情導致代理商訂單減量，12月營收較去年大幅衰退近六成
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志信(2611)
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9.89
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遭主管機關列為處置股票後，逢高獲利了解賣壓順勢出籠
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驊訊(6237)
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9.89
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12月營收僅8,370萬元，創近6個月新低，月減25.96％
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欣技(6160)
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9.61
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股價創波段新高後震盪壓回，將7日跳空缺口盡數吞噬
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鈺德(3050)
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8.93
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12月營收改寫近20個月新低，導致外資單日轉賣1,770張
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光環(3234)
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8.00
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因進入2021年新標案評選階段，大陸5G建置速度放緩
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中探針(6217)
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7.82
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股價連拉兩根漲停板後短線過熱，稍作震盪消化前高賣壓
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瑞基(4171)
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7.57
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自主召回部分自動化核酸分析儀，初估虧損不超過680萬元
製表：柯宗沅
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