1月8日一分鐘強弱勢股

1月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

立隆電(2472)

10.00

去年12月營收創歷史新高，且訂單能見度已達本季季底

雍智科技(6683)

10.00

測試需求增加，去年Q4淡季不淡，帶動全年營收成長近五成

鑽全(1527)

9.99

12月營收月增、年增雙位數成長外，同步改寫歷史單月次高

佳凌(4976)

9.97

隨整體車市復甦客戶積極備貨，去年Q4有望達成連兩季獲利

車王電(1533)

9.96

子公司華德動能12月認列34輛電動巴士收益，營收大幅成長

佳邦(6284)

9.96

筆電用天線需求強勁，產能呈現滿載，投信積極進場布局

直得(1597)

9.93

工具機產業谷底回升，樹谷園區二期新廠預計6月完工啟用

倉佑(1568)

9.92

台達電合作開發電動車相關零組件，題材發酵下獲買盤敲進

希華(2484)

9.92

5G手機普及帶動石英元件價格揚升，2020年營收呈雙位數增長

九豪(6127)

9.90

產業復甦，加上打進電動車熱交換器供應鏈，全年挑戰轉盈

製表：柯宗沅

1月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

泰谷(3339)

9.97

自結10～11月再度轉為虧損，稅後虧損達453萬元

健樁(4561)

9.96

儘管12月營收創歷史單月新高，利多出盡後仍面臨短線修正

淘帝-KY(2929)

9.94

疫情導致代理商訂單減量，12月營收較去年大幅衰退近六成

志信(2611)

9.89

遭主管機關列為處置股票後，逢高獲利了解賣壓順勢出籠

驊訊(6237)

9.89

12月營收僅8,370萬元，創近6個月新低，月減25.96％

欣技(6160)

9.61

股價創波段新高後震盪壓回，將7日跳空缺口盡數吞噬

鈺德(3050)

8.93

12月營收改寫近20個月新低，導致外資單日轉賣1,770張

光環(3234)

8.00

因進入2021年新標案評選階段，大陸5G建置速度放緩

中探針(6217)

7.82

股價連拉兩根漲停板後短線過熱，稍作震盪消化前高賣壓

瑞基(4171)

7.57

自主召回部分自動化核酸分析儀，初估虧損不超過680萬元

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組