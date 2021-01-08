外資送暖！升長榮目標價 航運股迷途知返

重挫三天的航運三雄，今天盤中陸續出現止跌上揚，外資報告今天也力挺長榮，亞系外資在最新出爐的報告中重申長榮（2603）「買進」評等，目標價由原先的35元調高至52元。

由於海運價格持續調漲，長榮、陽明（2609）及萬海（2615）去年第4季漲勢凌厲，達到必須公布自結獲利的條件後，公布的數字遠高於市場預期，讓股價一路繼續衝，短期過熱後逢高修正，陽明這周甚至連續兩天打落跌停。不過，今天逢低買盤進場，航運三雄陸續反彈。

亞系外資今天報告指出，2021年將是貨櫃海運前所未有的有史以來最好的一年，由於合約費率將會調升至創紀錄的水平，加上今年上半年銷量將以兩位數成長，因為庫存補貨以及塞港等因素推高運費，預估長榮2021年的獲利將超越2020年。

2020年12月底上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）較去年第3季底上漲93％至2,787點、周漲幅5％，各航線運價表現依舊以歐洲及地中海線漲幅較大，長程線的美東線與美西線運價則維持高檔走勢。由於疫情感染人數未減，市場仍無法擁有足夠人員以及時間可以應付進出口量，整體船期延誤時間拉長、船舶堵塞問題仍將持續至今年上半年，在大航商仍持續漲價下，看好貨運三雄股價及獲利表現。

（時報資訊 莊丙農）