1/8盤中焦點股 重點摘要

1.華邦電（2344）：外資昨轉買超6,576張，股價強彈約6％，達29.35元。

2.台積電（2330）：ADR昨夜大漲5.03％、合台幣690.43元，激勵今早股價開高在580元新天價。

3.高興昌（2008）：下方月線有撐+昨外資小幅回補買超，帶動今早股價彈升逾2％。

4.車王電（1533）：去年12月營收年增169.88％，吸引外資連兩日買超，早盤股價續跳空漲停鎖死在45.8元。

5.倉佑（1568）：昨外資轉買超226張，放量拉出一根長紅棒，今早多頭趁勝追擊，開盤即跳空漲停。

6.華義（3086）：多頭惜售、追價買盤不停歇，今早拉出第10根漲停，股價突破90關。

7.鴻海（2317）：外資本周天天買超，合計約13.6萬張，低檔買盤支撐強勁，今早來到110元大關之前。

8.台達電（2308）：外資接力挺，股價頻創新高紀錄，今早來到325元。

9.國巨（2327）：去年營收676.53億元，年增63.9％，買盤給力，勁揚逾4％。

10.長榮（2603）：股價過熱問檔修正，買盤伺機撿便宜，今早自底部翻揚，挑戰40元。

11.同致（3552）：車用題材太熱，買盤持續進場，今早漲停創高。

12.鑽全（1527）：上月營收年增約3成，早盤放量勁揚6.5％。

13.南帝（2108）：去年12月、Q4、全年營收均創新高，早盤漲逾2％，收復短均、月線。

14.麗臺（2465）：比特幣飆破4萬美元，早盤漲逾5％，重返短均、月線之上。

15.國票金（2889）：去年獲利創高，EPS1.12元，喬遷之喜替資產加分，早盤漲1.5％。

16.大世科（8099）：外資昨擴大買超，早盤觸及漲停，改寫前高。

17.廣寰科（3287）：上月營收年增逾6成，外資昨小幅回補，早盤亮燈漲停。

18.京元電子（2449）：去年營收逼近290億元創高，外資連5日買超，早盤漲逾1％。

19.大立光（3008）：法說失靈，林恩平表示1月比去年12月差、2月更低，晨盤低見2,965元後翻紅，上演3,000元保衛戰。

20.天鈺（4961）：上月營收13.15億元，年增54.27％，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤衝高7.8％，續寫天價159元。

21.佳凌（4976）：車用電子夯，Q1不看淡，今挾量衝高7％，續飆天價86.4元。

22.聯發科（2454）：傳評估供貨榮耀，昨獲三大法人聯手買超1,596張，早盤彈升3％，勇登歷史高點832元。

23.長聖（6712）：今以每股138元上櫃，多頭挾今年有望轉盈喊衝，晨盤大漲2成，蜜月行情香甜。

24.美琪瑪（4721）：特斯拉大漲，概念股催油門，晨盤急升7％，收復70元。