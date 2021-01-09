中國自駕車產業油門催落 14家台廠搶上車

汽車產業在亞馬遜、阿里巴巴、蘋果、華為等科技巨頭紛紛跨入後，將注入更多的未來科技應用，加速汽車升級轉型朝向「未來車」發展。

有別於電動車僅止於汽油改成電池的動力轉換，未來車更像是過去功能型手機升級智慧型手機的轉換，加上各國燃油車大限的落日條款，可以理解成「電動車不等於未來車，未來車一定是電動車」。

電動車是必要條件非充分條件

BMW曾於2016年以「A.C.E.S.」四大核心解釋未來車發展，分別為自動駕駛(Automated Driving)、車聯網(Connectivity)、電動化(Electrification)、共享服務(Services)，2016年再加入設計能量，重塑「D + A.C.E.S.」理念，透過設計的力量來加強BMW改變汽車樣貌的力道。從BMW的解釋也可發現電動化只是未來車的必要條件，而非充分條件。

全球加快5G基地台、低軌衛星佈建腳步，高速傳輸環境將逐步完善，有利未來車應用場景實現提早到來。

想要實現自動駕駛，就必須先搞定車聯網，不僅車輛與車輛間需要相互溝通、車輛與基礎設施間也需要溝通，市場期待5G到來可將車聯網提升到全新可能，進而開啟自動駕駛的大門。

汽車電動化已靠特斯拉大量生產快速拉高滲透率，下一步則要設法提高充電速度、續航力的同時並降低成本，讓售價來到所有消費者都願意買單的甜蜜點。

當自動駕駛、車聯網、電動化繼續發展，汽車將以全自動的姿態從自用變成公用的角色，成為貨真價實的大眾運輸工具，朝共享服務、共享經濟的商業趨勢發展。

自駕車應用場景創造乘客新體驗

在自駕車應用場景實現後，無人駕駛將成常態，每個車上的人都是乘客，該如何打發乘車時的空閒時間，就成了車廠可提升消費者體驗的新方向，可預期打造智慧座艙成為移動的娛樂中心，也會是未來車的發展趨勢。

韓國現代汽車集團就已宣布自2022年起，旗下Hyundai、Kia及Genesis等品牌全系列車款將全面標配NVIDIA DRIVE車用資訊娛樂(In-Vehicle Infotainment；IVI)系統，持續強化的車內的AI使用者體驗並可永久升級。

NVIDIA DRIVE包含硬體與軟體堆疊，讓IVI系統皆能提供音訊、影像、導航、連線及 AI增強的連網汽車服務。

中國發展電動車產業領先全球

在汽車確定成為科技廠新技術產品的出海口後，未來市場關心的將不再是最新旗艦手機搭載什麼新技術？新功能？而會是哪個汽車品牌把最新科技技術、功能導入新車，市場潛在商機有多大？受惠的供應鏈又有哪些？

汽車產業發展非常倚靠政府政策推一把，早將新能源車發展列入十二五計畫的中國，在全球電動車市場已取得絕對的領先。根據公信部2020年十月底的數據，中國電動車保有量已超過480萬輛，囊括全球逾半數的市場佔有率。

在此基礎下，配合5G佈建領先優勢，中國政府已開始超前部屬未來車，企圖在未來的汽車市場幹掉歐美當老大！

2025年自駕車日出條款

為推動2020年二月發改委、工信部聯合印發的「智慧汽車創新發展戰略」政策的深入實施，中國交通運輸部2020年十二月再發佈「關於促進道路交通、自動駕駛技術發展和應用的指導意見」，明訂2025年自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智慧化、車路協同等關鍵技術及產品研發及測試驗 證取得重要突破，並在十四五計劃期間形成推動自駕車典相關法律法規修訂，可算是中國自駕車落地的日出條款，為2025年後跨入自駕車時代預做準備。

此前先在港口、機場、物流場站、交通運輸基礎設施建設工地等環境相對封閉的區域及郵政快遞末端配送等場景，結合生產作業需求，實現自動駕駛載貨規模化示範應用，未來視情再推廣至公路貨運、城市配送等場景。

政府法規始終是影響自駕車發展最關鍵的一環，已獲得政策支持的中國自然會是走在全球前面的領先者。目前以車聯網技術V2X(Vehicle-to-Everything)為核心基礎，實現自駕車的產業路徑已逐漸清晰。

市場預估2025年前自駕車 Level 2、 Level 3級商用車型開始放量，V2X相關道路的基礎建設也將先行。

華為解決方案加速政策實現

由於中國政府自駕車日出條款已出，可預期 Level 3以上的自駕車功能將成為2025年後新車標配，會是相關商機爆發的重要時間點。

科技含量較低的中國傳統車廠想要符合法規，最省時省力的作法就是採用華為在2020年十月推出智慧汽車解決方案，包含智慧駕駛、智慧座艙、智慧聯網、智慧車雲及智慧電動等未來車完整的電子解決方案。

背後有政策下指導棋的中國車廠，已從過去封閉走向開放，積極合縱連橫聯合研發，降低單個車廠的投入，縮短技術創新週期，以實現政策的最高戰略目標。

目前已有超過150款車型確認搭載華為智慧汽車解決方案HiCar，預估2021年搭載華為HiCar的汽車數量將達到500萬輛。

搶本土化門票各憑本事

台廠若想要吃到這塊大餅，恐要先有廠商設在中國才有機會取得供應鏈本土化標準的門票，例如同致(3552)、啟碁(6285)、為升(2231)及同欣電(6271)等感測元件廠；貿聯(3665)、胡連(6279)、健和興(3003)、信邦(3023)及宣德(5457)等連接線器廠；台半(5425)、強茂(2481)、朋程(8255)、德微(3675)及虹揚-KY(6573)等車用二極體廠，未來較有機會接到中國朝向自駕車發展的政策商機。

其中，布局自駕車許久的同致，已是結合軟硬體及演算法的系統平台給車廠的Tier 1系統商，可提供完整 Level 0等級的影像及超聲波相關產品， Level 1及 Level 2等級的自動停車系統(APA)。

目前中國市場營收占比約七成，中國多數車廠都是其客戶，在政策商機上相對具有優勢，加上供應鏈特斯拉電動車倒車雷達、環景雷達，搭上特斯拉爆賣的題材，吸引資金大舉搶進，近一個月股價狂飆逾五成。

（高適）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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