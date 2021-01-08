法說失靈 大立光今3千元保衛戰

台股2021年開春首場重頭戲－大立光法說會落幕，受產品組合轉差影響，其2020年第四季毛利率、營業利益率、每股純益均未及市場預期，長期研究下游硬體族群的資深外資分析師指出，股王股價不免因財報利空承壓，周五將回測三千點大關支撐，亦不排除回測波段低點2945元。

法說會後，凱基投顧調降大立光目標價由3,065元調降至2,900元，成為首家正式下修大立光目標價破3,000元的法人，摩根大通仍然維持中立的評等，維持3,300元目標價。

大立光2020年第四季毛利率64.4％、營業利益率54.8％，都較第三季衰退，且不及市場預期的65～67％與59.3％，單季每股純益51.8元，同樣遜於市場預期的55.9元。法說會後，市場保守意見圍繞在大立光毛利率下挫狀況。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫對大立光轉趨保守，已有一段時間，他說明，投資人相當青睞大立光營收來自各智慧機品牌大廠的特性，但隨華著為禁令發生後，拖累了鏡頭規格升級速度，壓縮了大立光憑藉技術領先優勢所獲得的好處。

考量營運動能放緩、且未來幾季可能無法迅速復甦，楊維倫研判，大立光毛利率將由2020年的67％左右，降至2021年的64.8％，同時，過往幾年接近七成毛利率的情況重演不易，市場得要接受股王毛利率介於64～66％間的新常態。

不過，樂觀派外資則把大立光營運復甦寄託在營收年增轉正之上。外資分析師判斷，第二季起，大立光將開始享有2020年同期基期較低的好處，屆時營收年增率開始轉正，第三季開始有蘋果新iPhone鏡頭與音圈馬達（VCM）挹注，營收年增幅度可望更佳。大和資本科技產業分析師黃奎毓即認為，待下半年需求回溫，大立光的營運表現將會轉佳。

分析師補充，機構法人現在或許不會將大立光視為買進選項，但基於營收年增動能最快第二季後便有望好轉的預期，接著可能不再像先前那般猛烈拋售持股，股價將以時間換取回升空間。