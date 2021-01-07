1/8盤前掃描》漲聲響起 12檔黑馬股狂奔
新年以來資金浪潮更甚以往，隨外資買盤陸續回補，權值股紛紛受到鼓舞外，轉機題材股也一路暴衝。2021年開始僅僅4個交易日，有12檔黑馬便已衝出逾兩成漲幅，大展雄風。
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黑馬一籮筐 華義、耀登領頭狂飆
今年到目前為止都沒有看空台股的理由，預期後市將維持看回不回格局，持續軋空，在內外資同步加持下將有新高可期，建議投資人…閱讀全文
淡季到 大立光鬆口接中階機
大立光執行長林恩平直言，拉貨動能將一路走跌到2月，至於3月展望，現還看不到。為補量，林恩平甚至鬆口…閱讀全文
美股︱三大指數站新高 特斯拉飆近8%
儘管華府經歷了川粉的鬧事，市場情緒並未因此波動，周四美股三大指數同步創高，那斯達克指數收盤首次衝破13,000點大關…閱讀全文
印媒：和碩印度廠1月中簽約
根據印度媒體報導，Tamil Nadu邦政府將在今年的豐收節、也就是1月中旬，與和碩達成正式協議，包括…閱讀全文
台股創新榮景 首見七千金
值得注意的是，2020年起不到一年的期間，台股即從四千金直奔至七千金，特別的是，近期台股迎來前三大高價股均超越2,000元的新境界…閱讀全文
台積電眾星拱月 外資狂讚
外資提出資金轉進三大原因，持續唱旺台積電「沒有最強、只有更強」的眾星拱月新行情…閱讀全文
WiFi 6夯 立積去年營收翻倍
立積在網通WiFi射頻前端模組市場已經獲得博通、高通及瑞昱等主晶片平台廠認證，因此成為系統廠在WiFi射頻前端模組的優先採購廠商…閱讀全文