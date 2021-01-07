台股創新榮景 首見七千金

台股首見「七千金」榮景，氣動元件廠亞德客-KY獲外資大舉調升目標價至千元等級，7日終於不負眾望成最新千金股，股價急奔漲停板以1,035元作收，並突破2017年12月21日精華盤中寫下的1,025元天價，再創傳產股新猷。法人指出，在聯發科、鈊象等高價股各擁題材且獲法人加持下，多檔準千金股強勢來襲。

台股成千金股孵化器，2016年股市出現大立光及精測二千金同步登場後，長達818天才出現三千金大立光、精測及矽力-KY風光亮相。統一投顧董事長黎方國指出，值得注意的是，2020年起不到一年的期間，台股即從四千金直奔至七千金，特別的是，近期在外資順利推升信驊股價至2,020元，台股迎來前三大高價股均超越2,000元的新境界。

法人表示，高價股熱度愈來愈高，對台股也產生三大意義：

首先，台股已有三年不見傳產千金股，除股王大立光屬光學族群，旭隼為不斷電系統龍頭，其餘矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY都屬IC設計族群，亞德客-KY代表傳產族群炒熱新千金股話題，重新打破電子股壟斷千金地位格局，今年來獲外資加碼1,020張，持股比率拉升至83.42％，市值1,956億元。

其次，IC設計股龍頭聯發科及遊戲股鈊象也備受法人看好，鈊象先前最高曾觸及995元，離千金就差一步，股價回檔修正後，獲大型投顧法人將目標價由900升至990元，隱含問鼎千金企圖心，也就是說，原本較難引起機構法人關愛的遊戲股，現地位已不可同日而語。

再者，股王大立光股價不振，外資把目光轉向祥碩、信驊等千金升級「2」字頭題材，激勵股價上漲後，誰來接棒吸納更多法人資金，早引起法人討論，亞德客-KY、鈊象此番加入戰局，熱愛高價股的國際熱錢便有了好去處。

高盛證券指出，自動化族群需求自2020年第四季起，迎來自2000年以來的第七次上升循環，過往經驗顯示，這波產業上升循環將會延續到2023年第二季，把指標股亞德客-KY推測合理股價升至1,350元，是外資圈最高價。此外，大和資本、瑞信、匯豐證券等，對亞德客-KY股價預期也都突破千元。

台積電領軍 元月行情攻萬六

台積電扮演急行軍，股價與市值同寫新高，蓄勢揮軍15兆元大關，高價股表態七千金到手，聯發科衝關800元、台達電站上300元，除了散戶螞蟻雄兵集結外，外資7日更強力買超164億元，投資專家指出，外資買盤才剛熱身，第一季，甚至可能元月行情，就有可能在台積電領軍「一股」作氣下，直衝萬六大關。

熱錢派對續延燒，外資去年賣超台股5,300多億元，但今年短短4個日已買超437億元；外資鎖定台積電連10買近達5.78萬張，期間股價從509元漲到7日盤中高點570元，漲幅近12％，市值最高達14.78兆元，蓄勢向15兆元大關叩關。

在台積電領軍下，上市櫃7日股價寫下歷史新高股高達23檔，除了台積電外，市值在千億元以上的大型股有聯發科、台達電、日月光投控、中租-KY、亞德客-KY等，這些個股分別代表晶圓代工、IC設計、綠能、封測、租賃及自動化等各產業一方之霸。

台股也首見七千金，寫下歷史新頁，除股王大立光疲軟，在信驊站上2,000元後，與矽力-KY股后爭霸戰將開打，亞德客-KY站上千金後，與祥碩、譜瑞-KY、旭隼等並列七千金。

統一投顧董事長黎方國表示，美國總統拜登將就任，疫苗持續施打，美股上演慶祝行情，且即將進入財報季，製造業及消費需求數據創佳績，市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀，多方仍掌兵符，加上元月份台幣升值持續，熱錢湧入，台股仍有高點可期，看好第一季台股即會碰到萬六高點。

萬寶投顧董事長朱成志對行情看法更樂觀，他指出，台積電「百毒不侵」，不甩美股半導體指數6日下跌，外資開年來就積極認錯回補台股，帶動這波快牛行情走得又急又快，元月行情很有可能直攻萬六大關，至於能否達陣，端視接下來台積電14日法人說釋出的內容，以及外資回補力道而定。

目前對2021年預測最高點抵16,800點的群益投顧董事長蔡明彥分析，以日線來看，台股與年線正乖離率已達25.47％，統計過去台股從空頭翻揚，乖離率有機會超過30％，再以股價淨值比（PB）2.3倍來推估，指數有機會來到15,800點。

0050 22日配息3.05元

台灣元大卓越50（0050）ETF基金將於22日配息，預計配發金額為3.05元，以7日收盤價估算，配息率為2.37％，為2016年改為半年配以來新高，0050目前有19.7萬受益人。

0050鎖定台股市值前50大股票，近期隨台股在台積電、台達電等個股大漲拉升下，7日不但連六天收紅，並以128.9元寫下收盤新高紀錄。0050不僅是台灣首檔ETF，也是目前交易量、規模與受益人數最多的ETF，優異的績效表現與穩定的配息率也吸引一般投資人與法人青睞，更被視為台股ETF指標。

即便目前台灣已有逾百檔ETF，0050為第一檔淨值與收盤價突破百元的ETF，也是最早規模突破千億元的台股ETF，目前最新規模為1,213億元，最新受益人數達19.7萬人。

相較往年的年度配息水準，0050多能維持在至少3％以上的配息率，這次0050的配息率更是2016年改半年配以來的新高水準。由於市場低利環境下依舊吸引許多小資及退休資金進駐，推升近年來規模穩定成長，成為台股ETF指標。

台股持續創新高，市場法人多樂觀看待元月行情，因此預估這次0050填息機率甚高。市場法人預估，台積電等大型權值股若人氣不退，0050可望延續近年來數次一天填息的紀錄，填息行情值得期待。

元大投信公告，7日公告為第一階段配息，預計配發金額為3.05元，除息日為1月22日，預計於1月20日進行第二階段公告，並確定實際配發金額。投資人1月22日前持有均可參加配息。