萬五會不會崩？ 老謝用30年前慘事借鏡

台股今天登重萬五，再度創下新高，以15,124點收盤，讓投資人歡欣鼓舞之餘，也擔心會不會崩盤。對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，眼看著加權指數愈漲愈高，連央行總裁都跳出來示警，但他認為，目前的情況與1990年純炒作大崩盤不同，台積電不便宜，但本益比、股價淨值比也沒飆那麼高，只要台積電挺得住，台股沒有崩盤的危險，只是投資人持股前不要忘了做好功課。

謝金河今在臉書發文指出，台股在2020年拉出22.8％的巨大漲幅，2021年又在台積電領軍下，從15,000攻堅而上，眼看著加權指數愈漲愈高，連央行總裁都跳出來示警，暗示股市會有泡沫化的現象；金管會主委黃天牧也提醒大家每一步都要小心；交易所董事長許璋瑤則表示台股本益比適中。

他說，面對一直往上攻堅的台股，很多人心中第一個都想問的問題是，「台股到底會不會崩盤」？資深投花資人應該都記得1990年台股從12,682點崩跌而下，最慘跌到2,485點，很多高檔追價的人，弄得血本無歸，甚至家庭失和；很多人在股市重重跌了一跤，從此遠離股市。

那個時候，台股為什麼會崩盤？謝金河分析，當年三商銀EPS約10元，每股淨值在30元左右，股價炒到千元，本益比逾百倍，股價淨值比30幾倍；國泰人壽炒到1,975元，本益比300倍，股價淨值比逾百倍，而漲到1,420元的台火，或是1,075元的華園飯店，更可說是純炒作。當年12,682點的超級行情，以金融股及資產股為主，資金退潮，股價毫無天險可守，一定跌得四腳朝天。

他強調，這次指數衝上15,000，其實最核心的是台積電，如果去年台積電Eps20元，本益比28.5倍，殖利率約1.73％，今年台積電的Eps能不能從20元朝著25元挺進？或者是台積電把每季配息從2.5元拉高到3元？都決定未來股價表現。以今天台積電570元的股價來看，我們只能說台積電不便宜，但沒有像30年前的國泰人壽或三商銀那樣，本益比、股價淨值比飆到那麼高。

同時，這次金融股躺著沒有動，富邦金前11個月大賺921億，國泰金大賺795.92億元，但投資人不買單。此外，去年元大金全年Eps約2.15元，股價21元，本益比約10倍，殖利率仍有5.08％，看起來股價仍合理。因此，台股的加權指數可說是台積電撐上來的，只要台積電挺得住，台股沒有崩盤的危險，而且，今年台股躺在地上沒有什麼動的個股不少，不太容易有大跌的危險。

謝金河也提到，這兩天跌了兩個停板的貨櫃航運股，是在調整籌碼太亂，與年缐乖離太大，如果按照法人機構估今年他們可以賺一個股本，股價跌下去也會有人進場去買。

最後，他不忘提醒投資人，這個時候要做的功課是手上的股票本益比是不是過高？股價浄值比是不是漲到太不合理？還有殖利率是不是低得太離譜？像去年中，很多生技股漲翻天，現在大半腰斬，有的是腰斬再腰斬，原因是這些公司有的沒有盈利，甚至有的連營業額也沒有，大家純粹買夢，夢醒了，股價也回不來了！（中時新聞網 葉明芳）

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