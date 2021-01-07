外資強勢回補 這檔成開年來買超冠軍

台股權王台積電7日一度飆上570元新天價，引領台股指數收盤來到15,214點續創新高，外資買超新台幣164.52億元；累計近11個交易日外資強勢回補近千億，推升台股飆漲1,037點，突破萬五關卡。

7日台股一反昨天爆天量跌落萬五之下的頹勢，加權指數不僅重返萬五大關之上，甚至再推升指數盤中至歷史新高15,270點，多頭氣勢萬馬奔騰，元月行情跟著火燙，終場台股大漲230點，漲幅1.54％，成交量3,388億元。累計近11個交易日台股已大漲1,037點。

護國神山台積電7日同步激情演出，盤中一度來到570元的歷史天價，收盤漲幅2.91%，大漲16元，收在565元。

7日三大法人合計買超202.91億元。其中自營商買超42.8億元，投信賣超4.41億元，外資及陸資買超164.52億元，買超第1名再度由鴻海奪得，2021年開春以來只有1天為買超第2名，其餘均為買超冠軍，顯然鴻海已成為外資「最愛」。推升鴻海股價開春以來短短4天已大漲16.3％，重回百元大關，一吐2020年悶氣。

觀察三大法人近來買賣超，從耶誕節前開始反手買超台股，2021年開春以來買盤力道更加猛烈，累計今年4個交易日買超金額已達437.25億元，累計近11個交易日外資買盤已達969.21億元，逼近千億元水位，成為推升此彼千點行情的最大推手。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，這波全球資金潮持續發威，包括全球主要央行維持貨幣寬鬆，美國也加碼通過9,000億美元的紓困金，帶動市場資金買盤不斷，可預期未來台股持續出現看高不是高的機率相當大，未來一季指數區間將落在14,000點至16,000點之間。

葉獻文分析，這波推升指數來到萬五之上的力道，除企業獲利與經濟成長等基本面繳出亮眼報酬，有一部分來自於原料價格、報價上漲的漲價題材帶動。台股有多項優勢，包括股市殖利率在主要股市中相對具有吸引力。

據統計，目前的負利率債券總額來到歷史高峰18.38兆美元，相比之下，台灣股市殖利率扣除無風險公債殖利率後，仍有高達2.89％的報酬，自然吸引法人資金回補力道，進而帶動指數走升。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，預期新台幣相對強勢下，資金面上仍較有利，再配合半導體及5G等產業趨勢續行，均提供台股下檔支撐，中長期展望仍屬正面。

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